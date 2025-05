La llegada de los 500 menores del reparto del Gobierno cuadruplicaría la capacidad de los centros de la Comunitat

La llegada de los 500 menores migrantes no acompañados que el Gobierno quiere alojar en la Comunitat en el nuevo reparto agravaría el colapso de ... los centros valencianos. La vicepresidenta segunda de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha asegurado que si la saturación actual de las instalaciones valencianas está alrededor del 160%, la arribada del medio millar que según el Ejecutivo le pertocarían a la región ascendería dicho porcentaje hasta el 300%, es decir, el cuádruple de la capacidad actual del sistema de protección.

Para Camarero, de producirse esta circunstancia, se provocaría «el hacinamiento» y la «pérdida de dignidad» de los menores en los centros valencianos. Para ello, desde la Conselleria de Servicios Sociales se están buscando más ubicaciones para intentar mejorar la situación porque, en palabras de la vicepresidenta, «están sobreocupados y nuestro interés es que tengan la ocupación que les corresponde y no estemos al 160%».

«Por lo tanto, seguimos trabajando en buscar nuevos recursos y también hablaré con los alcaldes para que me ofrezcan nuevos recursos para poder repartir a a estos menores», ha apostillado en una visita a uno de los centros de emergencia habilitados desde el pasado mes de julio en Valencia que se quedará abierto «tanto tiempo como necesitemos».

Cabe recordar que esta alternativa de buscar nuevos emplazamientos para alojar menores ya fue utilizada por el departamento de Camarero el año pasado cuando se activó de urgencia un albergue propiedad del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) en la localidad alicantina de Biar.

Asimismo, en el día después de la conferencia entre el Gobierno y las comunidades autónomas en la que se abordó el nuevo proyecto de reparto de menores, que quedó sin acuerdo, Camarero ha recordado algunos detalles de la reunión: «Hemos dicho no a este tipo de respuestas, no a un parche que sólo contenta a sus socios separatistas catalanes porque está negociado, no con las comunidades autónomas que tendríamos que recibir a estos menores, sino negociado con Junts, para contentarles con una nueva cesión al separatismo catalán para aguantar un poco más en Moncloa», ha sentenciado la número 2 del Consell cargando contra el partido independentista.