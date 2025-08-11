La licitación de la Saleta llegará 30 años después del proyecto inicial

l primer proyecto que previsiblemente se ejecutará del 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado ... por la dana en la Comunitat Valenciana' creado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, será el acondicionamiento del barranco de la Saleta que ya ha pasado la fase de alegaciones. Y decimos previsiblemente ya que la ejecución de las obras públicas se ha demostrado que no es precisamente una ciencia exacta y pueden surgir múltiples trabas durante todo el proceso.

Esto bien lo saben los vecinos de Aldaia, Alaquàs o Quart de Poblet que son los que se beneficiarán de esta mejora en el encauzamiento de este barranco que recorre sus términos. Y es que hace más de 30 años, en 1995, la Saleta ya estaba en la agenda estatal para su acondicionamiento debido al grave riesgo de inundación que genera en estos pueblos de l'Horta. Sin embargo, ni esta iniciativa ni otras que llegaron en las siguientes décadas salieron adelante.

En Aldaia «llevamos 40 años reivindicando el problema de la inundaciones y ahora, además de los daños materiales hemos sufrido víctimas mortales, y eso es muy duro». Así de contundente se mostraba el Guillermo Lujan, alcalde de esta localidad, donde el pasado 29 de octubre seis personas perdieron la vida por la gran crecida del barranco que atraviesa el término y cuyo mal estado ha sido denunciado de forma constante.

Este acondicionamiento de la Saleta será el principio de la solución a las inundaciones en esta zona de l'Horta Sud. Y sólo el principio porque el desvío soterrado y la conexión con el río Turia reducirán los caudales por este cauce pero todavía quedarán pendientes otros flecos que se espera se concreten en otros de los proyectos futuros. Se trata de la interrupción abrupta del barranco en Aldaia por un paso inferior viario en la avenida Dos de Mayo que es uno de los principales causantes de las inundaciones. En este caso, todavía no existe una propuesta clara para encontrar solución a esta problemática. Otro de los proyectos que repercutirán de forma importante en salvaguardar el área de Aldaia y Alaquàs es el de crear zonas de laminación controlada aguas arriba de la Saleta, en la cuenca del Pozalet y término de Loriguilla y Ribarroja. Este proyecto está contemplado en el documento de la CHJ pero todavía se encuentra en una fase muy inicial.

Por su parte, el acondicionamiento y desvío del barranco de la Saleta ya ha salvado el primer escollo administrativo ya que recientemente la Confederación ha dado respuesta a las alegaciones presentadas al estudio de integración paisajística. Pese a la gran cantidad de alegaciones que se han presentado, la CHJ ha descartado gran parte por exceder el objeto del estudio, referirse a competencias de otras administraciones (como el soterramiento de vías ferroviarias) o proponer soluciones incompatibles con los condicionantes técnicos, sociales o presupuestarios actuales. Lo que sí se ha aceptado es mejorar la protección de la EDAR de Quart-Benàger, la reposición de acequias y caminos o incluir estudios hidráulicos complementarios.

Tras este período de participación pública, el Estudio de Integración Paisajística del Proyecto de encauzamiento del barranco de la Saleta se enviará a la Dirección General de calidad y evaluación ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico, para que lo refrende y que pueda someterse a exposición pública el proyecto técnico a partir de septiembre.

Una vez satisfecho este trámite, se actualizará el proyecto constructivo con dicho Estudio de Integración Paisajística y las últimas modificaciones y, posteriormente, ya se aprobará técnicamente y se licitará a finales de este año. De esta forma las obras, que cuentan con un presupuesto de 90 millones de euros, puedan dar comienzo a lo largo de 2026.

El proyecto de acondicionamiento del barranco de la Saleta también supondrá su desvío hasta el cauce del Turia, derivando parte de los caudales a través de un encauzamiento soterrado y una vía verde. Los trabajos que se han presentado proponen el desvío de parte del cauce a través de una conducción cerrada de 3.850 metros de longitud. De esta forma recorrerá por el subsuelo gran parte de la localidad hasta su salida en la rotonda de Alaquàs y Xirivella donde la Saleta se convertirá en vía verde.

La conducción soterrada de caudales del barranco de la Saleta se inicia en el cauce del barranco, a la altura de la rotonda que enlaza la CV-33 con el acceso a Aldaia, a su zona industrial y al centro comercial Bonaire. Se diseña para un caudal de 100-130 m³/s, a través de un marco de hormigón armado de anchura variable entre 5 y 7,5 metros y alturas entre 2,2 y 4,0 metros.

Esta desvío subterráneo cuenta con la oposición de los vecinos del barrio del Cristo de Aldaia por donde transcurre gran parte de la conducción. Estos residentes alegaron contra el proyecto al considerar que hay un riesgo evidente de «roturas, grietas o reventones en el canal subterráneo», en caso de fuertes lluvias. Ésta no ha sido la única oposición al documento de acondicionamiento de la Saleta, han sido 40 las alegaciones presentadas pero la más polémica es la posición contraria del Ayuntamiento de Valencia a la conexión de la Saleta con el cauce del río Turia. Precisamente ésta es la última fase del proyecto, una vía verde que conecte este barranco con el río para que las aguas tengan una salida.

El Consistorio valenciano argumenta que este desvío, que a la vez está conectado con el barranco del Poyo, podría suponer aportaciones hídricas adicionales de 830 metros cúbicos por segundo, 130 del barranco de la Saleta y 700 del barranco del Poyo y esto supondría una disminución significativa del nivel de protección del nuevo cauce del Túria. La CHJ rechaza esta hipótesis señalando que la capacidad hidráulica de diseño del nuevo cauce del Turia es de unos 4.200 m3/s y que el estudio ha comprobado que el desagüe de aguas previsto en el proyecto no tiene afección significativa sobre los caudales que soportaría el Turia y que no se perjudica a terceros.