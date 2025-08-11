Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cauce del barranco la Saleta que cruza el municipio de Aldaia y que espera una solución para las crecidas. Jesús Signes

La licitación de la Saleta llegará 30 años después del proyecto inicial

El desvío del barranco y su conexión con el Turia soluciona parte del problema pero queda pendiente el cauce urbano y las aportaciones aguas arriba

Alicia Talavera

Alicia Talavera

Alzira

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:12

l primer proyecto que previsiblemente se ejecutará del 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado ... por la dana en la Comunitat Valenciana' creado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, será el acondicionamiento del barranco de la Saleta que ya ha pasado la fase de alegaciones. Y decimos previsiblemente ya que la ejecución de las obras públicas se ha demostrado que no es precisamente una ciencia exacta y pueden surgir múltiples trabas durante todo el proceso.

