Las obras de reconstrucción de puentes ya superan el 70% de su ejecución

Las inundaciones del 29 de octubre dejaron un rastro de desolación por gran parte de la provincia de Valencia. Puentes y carreteras no resistieron la ... fuerza del agua y muchos municipios quedaron prácticamente incomunicados o con graves dificultades de conexión.

Por ello, la reparación de estas infraestructuras fue una de las prioridades por parte de la Diputación de Valencia, que ostenta la titularidad de gran parte de la red viaria de la provincia. La Corporación provincial puso en marcha una serie de obra de emergencia por valor de unos 80 millones de euros para actuar en las principales estructuras y en la reparación de las carreteras.

Nueve meses después de la catástrofe la ejecución de estas obras se encuentra al 70% en el caso de las estructuras sobre ríos y barrancos y supera el 40 en los trabajos en carreteras.

La reconstrucción de los puente es la que más adelantada está por parte del área de Carreteras ya que se avanzó que en octubre, antes del aniversario de la dana, todas estas plataformas ya estarían operativas.

De los más de 39 millones de euros destinados a estas obras de emergencia ya se han certificado cerca de 25 millones. Seis de estas infraestructuras ya están totalmente acabadas como la reconstrucción del pontón sobre el río Reatillo en Requena, el del barranco dels Cavalls en Aldaia o el del barranco de la Fuentecica.

Otras de las obras ya están en su fase final y se espera que en las próximas semanas se reabran al tráfico. Se trata de actuaciones muy esperadas en los municipios por su importancia como es el caso de la reconstrucción del puente sobre el Magro en Carlet. Este puente colapsó por la gran crecida del río y ha necesitado de un proyecto de gran envergadura, más de cuatro millones (obra de emergencia en puentes más costosa llevada a cabo por la Diputación), para poder recuperar la seguridad en su estructura.

Esta vía, además, es la principal que conecta Carlet con su polígono industrial de ahí que soporte un gran volumen de tráfico y que sea muy demandada por los vecinos. Este puente reabrirá al tráfico, según la previsión, en septiembre.

Otra de las obras de emergencia que está a punto de finalizar es la reconstrucción de varias elementos sobre el río Turia y los barrancos Grande y Prado en los términos de Chiva y Gestalgar. Durante estos días se procederá a la pavimentación tras finalizar la reposición de estructuras.

En los últimos meses, las actuaciones en las carreteras y los puentes dañados por la dana de la provincia han avanzado de forma destacable. Afinales de mayo, en la comisión informativa sobre la gestión de la dana que llevó a cabo la Diputación de Valencia, los técnicos de Carreteras señalaron que se habían certificado el 37% de las obras. Afinales de julio esta cifra supera el 50% si se tienen en cuenta tanto los proyectos en puentes como en carreteras. Y es que éstas últimas son las que se alargarán hasta finales de año.

La Diputación realizó cinco contratos de emergencia por valor de casi 38 millones de euros para reparar vías que habían sido totalmente devastadas por el agua.La de mayor envergadura, con un presupuesto que supera los 16 millones de euros, se está llevando a cabo entre Cheste y Loriguilla. Se está construyendo un nuevo tramo en la variante de la CV-383 para evitar el paso por el barranco del Poyo. Unas obras que se encuentran al 40% de su ejecución.

De gran complejidad también está siendo la reconstrucción de la carretera entre Sot de Chera y Chera que el agua destrozó. Una vía que al igual que la anterior reabrirán a finales de año.