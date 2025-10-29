Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez se escuda en la Dana y evita responder a Feijóo: «Hoy no es el día»
Atascos en la V-31 este miércoles, 29 de octubre. DGT

Más de 48 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles

La V-31 y la CV-35 son dos de las vías más afectadas

Redacción

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:30

Comenta

Colapsadas prácticamente todas las vías de entrada y salida a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 29 de octubre, más de 48 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repute habitual de tráfico en plena hora punta.

La situación es especialmente complicada en la V-31, donde se registran nueve kilómetros de retenciones entre Silla y Massanassa sentido Valencia. Al mismo tiempo, en la CV-35 se han notificado tres incidencias: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia; cuatro kilómetros entre La Coma y Benimàmet-Beniferri sentido Valencia y otros cuatro kilómetros entre la Lloma Llarga y Cruz de Gracia sentido Ademuz.

Por su parte, la A-7 registra ocho kilómetros de embotellamientos entre Benifaiò y L'Alcudia sentido Albacete y tres kilómetros a la altura del polígono industrual sur sentido A-3 hacia Madrid. Tampoco se libra de las retenciones habituales la V-30, con tres kilómetros de colas entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7 y dos kilómetros entre Mislata y el barrio de la Luz sentido puerto.

La CV-36 también presenta cuatro kilómetros de retenciones entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia y la A-3 dos kilómetros entre Quart de Poblet y el barrio de la Luz sentido Valencia. Mientras que en la V-31 hay cuatro kilómetros de retenciones entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  3. 3 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  4. 4

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  5. 5 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  6. 6

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  7. 7

    Así fue el día que nos partió el corazón
  8. 8 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  9. 9

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  10. 10 Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 &euro; y armas de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más de 48 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles

Más de 48 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles