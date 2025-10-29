Más de 48 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles La V-31 y la CV-35 son dos de las vías más afectadas

Colapsadas prácticamente todas las vías de entrada y salida a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 29 de octubre, más de 48 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repute habitual de tráfico en plena hora punta.

La situación es especialmente complicada en la V-31, donde se registran nueve kilómetros de retenciones entre Silla y Massanassa sentido Valencia. Al mismo tiempo, en la CV-35 se han notificado tres incidencias: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia; cuatro kilómetros entre La Coma y Benimàmet-Beniferri sentido Valencia y otros cuatro kilómetros entre la Lloma Llarga y Cruz de Gracia sentido Ademuz.

Por su parte, la A-7 registra ocho kilómetros de embotellamientos entre Benifaiò y L'Alcudia sentido Albacete y tres kilómetros a la altura del polígono industrual sur sentido A-3 hacia Madrid. Tampoco se libra de las retenciones habituales la V-30, con tres kilómetros de colas entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7 y dos kilómetros entre Mislata y el barrio de la Luz sentido puerto.

La CV-36 también presenta cuatro kilómetros de retenciones entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia y la A-3 dos kilómetros entre Quart de Poblet y el barrio de la Luz sentido Valencia. Mientras que en la V-31 hay cuatro kilómetros de retenciones entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad.