Más de 37 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este martes Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-31, donde se han notificado más de nueve kilómetros de colas

Atascos en la V-31 este martes, 23 de septiembre.

Martes, 23 de septiembre 2025

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 23 de septiembre, más de 37 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-31, donde se han notificado tres incidencias: seis kilómetros de atascos entre Silla y Catarroja sentido Valencia; dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia y otro kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 y la V-30, donde se registran 7,5 y cinco kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-31: seis kilómetros de atascos entre Silla y Catarroja sentido Valencia

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante

- CV-35: seis kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- A-7: cinco kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- A-3: dos kilómetros entre Quart de Poblet y Mislata sentido Valencia

- CV-33: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido CV-36

- V-21: tres kilómetros entre Alboraya y Valencia sentido Valencia

No obstante, recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.