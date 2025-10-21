Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Un hombre observa los daños causados por la dana en Paiporta. EFE/BIEL ALIÑO

La jueza reclama las llamadas del servicio de teleasistencia de cuatro dependientes fallecidos en la dana

La instructora da un plazo de dos días a la empresa que presta servicio a la Diputación de Valencia para entregar las comunicaciones

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 14:35

Nuevo paso de la jueza que investiga la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, para esclarecer la muerte de las personas dependientes del ... servicio de teleasistencia de la Diputación de Valencia el fatídico 29 de octubre. La titular de Instrucción 3 de Catarroja solicita ahora las llamadas para que, en el plazo de dos días, la empresa adjudicataria del servicio remita una copia de la grabación de las llamadas, tanto entrantes como recibidas, el 29-O, con hasta cuatro personas beneficiarias de esta asistencia domiciliaria que fallecieron a consecuencia de la riada.

