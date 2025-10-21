La jueza reclama las llamadas del servicio de teleasistencia de cuatro dependientes fallecidos en la dana

Nuevo paso de la jueza que investiga la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, para esclarecer la muerte de las personas dependientes del ... servicio de teleasistencia de la Diputación de Valencia el fatídico 29 de octubre. La titular de Instrucción 3 de Catarroja solicita ahora las llamadas para que, en el plazo de dos días, la empresa adjudicataria del servicio remita una copia de la grabación de las llamadas, tanto entrantes como recibidas, el 29-O, con hasta cuatro personas beneficiarias de esta asistencia domiciliaria que fallecieron a consecuencia de la riada.

La magistrada desarrolla su petición alegando que se sostiene según lo lo acordado en el auto emitido el pasado de 30 de septiembre, que resolvía sobre las diligencias solicitadas por la representación de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), en su escrito del día 26 de este mes.

Cabe recordar que la documentación remitida por la Diputación Provincial de Valencia informó al juzgado que «disponemos de los siguientes datos recabados, procedentes de las llamadas registradas con personas que manifestaron ser familiares y/o allegados del usuario/a, para la comunicación de baja del servicio por fallecimiento del mismo, y de las llamadas de seguimiento a los usuarios/as los días posteriores a la DANA».

En dicha relación estaban incluidas cuatro personas fallecidas en la dana en el presente procedimiento. Es por ello que se acuerda, «previo consentimiento de alguno de los familiares» de las víctimas mortales, «requerir a la mercantil ATENZIA» (anteriormente, 'SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.', a quien corresponde la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria en la Diputación de Valencia),