La jueza de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi

Nueva citación en la causa judicial sobre la dana. La jueza de Catarroja ha comunicado este martes a las partes que comparecerá para declarar ... el que fuera asesor de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, para aclarar la grabación de imágenes que efectuó en el Cecopi la tarde de la tragedia.

Marco Presa, hombre de confianza de Pradas, será interrogado como testigo sobre la filmación que hizo de los instantes en que se gestionaba la riada en las instalaciones del Centro de Emergencias. La comparecencia del exasesor tiene un motivo nuclear: que la magistrada decida si requiere o no a Presa para que aporte los vídeos.

Este extremo ha sido solicitado por una de las acusaciones presentes en la causa, después de comprobar por otras grabaciones ya aportadas al juzgado que el miembro del equipo de Pradas aparecía grabando instantes del Cecopi. Estos vídeos, solicitados por Acció Cultural del País Valencià (a quien representa el abogado Manuel Mata) aún no figuran en la causa.

En un auto notificado este lunes, la magistrada también ha solicitado solicita, a petición igualmente de ACPV, requerir a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias el bruto de la grabación.

El juzgado pide a la productora de Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias SGISE que remita el llamado como 'total' de la grabación, «sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido».