Urgente La jueza de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi
Imagen de un Cecopi celebrado tras la dana. EP

La jueza de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi

Comparecerá el 14 de noviembre en el juzgado de Catarroja para que la magistrada decida después si requiere la entrega de las imágenes

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 12:32

Comenta

Nueva citación en la causa judicial sobre la dana. La jueza de Catarroja ha comunicado este martes a las partes que comparecerá para declarar ... el que fuera asesor de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, para aclarar la grabación de imágenes que efectuó en el Cecopi la tarde de la tragedia.

