José Antonio Marina, a la derecha, durante su conferencia de este miércoles. LP

José Antonio Marina: «Si alguien te habla de relato, es que te quiere engañar»

La Universidad de Valencia reúne a docentes e investigadores de todo el mundo para reflexionar sobre el potencial de la filosofía para afrontar, desde la educación, los retos del mundo contemporáneo

C. R.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

José Antonio Marina ha sido el encargado de pronunciar la ponencia inaugural del VI Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía que se celebra del ... 5 al 7 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. El filósofo ha destacado el papel de servicio público que ha de tener la filosofía en el mundo actual: «La filosofía tiene que ver con la constitución del mundo en el que nos parece deseable vivir». En su conferencia ha advertido de los peligros de lo que él llama «virus mentales» definidos como «falsas noticias que si aceptas cambian tu proceso cognitivo». Frente a eso ha destacado que la filosofía ha de servir como «vacuna para la insensatez».

