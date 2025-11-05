José Antonio Marina: «Si alguien te habla de relato, es que te quiere engañar»

José Antonio Marina ha sido el encargado de pronunciar la ponencia inaugural del VI Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía que se celebra del ... 5 al 7 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. El filósofo ha destacado el papel de servicio público que ha de tener la filosofía en el mundo actual: «La filosofía tiene que ver con la constitución del mundo en el que nos parece deseable vivir». En su conferencia ha advertido de los peligros de lo que él llama «virus mentales» definidos como «falsas noticias que si aceptas cambian tu proceso cognitivo». Frente a eso ha destacado que la filosofía ha de servir como «vacuna para la insensatez».

Sin embargo, también ha desarrollado una importante autocrítica sobre la propia disciplina afirmando que «la filosofía se encuentra bajo mínimos». En ese sentido, ha cargado contra la posmodernidad y sus consecuencias afirmando que «lo que la filosofía posmoderna ha hecho a la filosofía, lo está poniendo Donald Trump en práctica». Ha manifestado sus críticas frente a filósofos contemporáneos como Byung-Chul Han, reciente premio Princesa de Asturias, e ideas expuestas en su obra «Vida contemplativa» donde elogia la inactividad, el «no hacer nada». Al respecto, ha dicho que eso es, precisamente, lo que quieren los dictadores: una sociedad inactiva.

En oposición, ha defendido una filosofía que resuelva problemas y que sea capaz de orientar la inteligencia humana hacia la acción. En ese sentido, ha subrayado la importancia de la reflexión ética dentro del sistema educativo y, muy particularmente, en Secundaria. Marina, al respecto, se ha definido, fundamentalmente, como Catedrático de Educación Secundaria, función a la que ha dedicado la mayor parte de su labor docente.

Por último, ha dedicado buena parte de su intervención a reflexionar sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial y sus consecuencias. Explicó que ha seguido su desarrollo de los años sesenta y ha expresado su sorpresa por su rápido desarrollo, que pensaba que se produciría unos siete años más tarde. Su diagnóstico sobre el futuro es que: «Todo va a presionar para que nos roboticemos, porque la Inteligencia Artificial funciona muy bien con robots». Frente a eso ha defendido la bondad como la gran creación de la inteligencia humana.

El VI Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía reúne en Valencia a docentes e investigadores de todo el mundo. Es un marco en el compartir experiencias y proponer soluciones a los retos que la educación plantea en la actualidad y las aportaciones que puede protagonizar la filosofía. El congreso se desarrolla dentro de las actividades de la Red Española de Filosofía (REF) y en su organización en Valencia ha participado el grupo GEIMFUS-RIEF, un grupo de investigación e innovación educativa en filosofía que agrupa a profesorado de Secundaria y Universidad.