Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
Fran Vivó, enfermo de ELA que ha visto como la IA recuperaba su voz. LP

La inteligencia artificial devuelve la voz a un enfermo de ELA de Benaguasil

Un proyecto pionero del grupo VertexLit de ValgrAI y VRAIN de la UPV permite clonar el habla de Fran Vivó con todos sus matices y muestra el poder humanizador de la IA y la necesidad de dar visibilidad a este colectivo

R. González

Alcoi

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

Fran Vivó es un vecino de 36 años de Benaguasil afectado por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En 2019 a este bombero forestal le detectaron la ... enfermedad, que dos años después llegó a arrebatarle incluso la capacidad de hablar. Tras tanto tiempo de silencio, la inteligencia artificial (IA) ha conseguido devolverle la voz. Pero no cualquiera, no una robótica y metálica, sino que ha clonado la suya propia, con todos sus matices.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  7. 7

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  10. 10

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La inteligencia artificial devuelve la voz a un enfermo de ELA de Benaguasil

La inteligencia artificial devuelve la voz a un enfermo de ELA de Benaguasil