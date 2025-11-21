La inteligencia artificial devuelve la voz a un enfermo de ELA de Benaguasil

Fran Vivó es un vecino de 36 años de Benaguasil afectado por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En 2019 a este bombero forestal le detectaron la ... enfermedad, que dos años después llegó a arrebatarle incluso la capacidad de hablar. Tras tanto tiempo de silencio, la inteligencia artificial (IA) ha conseguido devolverle la voz. Pero no cualquiera, no una robótica y metálica, sino que ha clonado la suya propia, con todos sus matices.

Esto ha sido posible gracias a un proyecto pionero que se ha presentado este viernes en el transcurso de la II Jornada del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), celebrado en Alcoi. El grupo de investigación VertexLit de ValgrAI, dirigido por Jordi Linares, ha dado a conocer este trabajo que muestra el poder transformador y humanizador de la IA aplicado al bienestar de las personas.

El documentalista Alex Badia y la investigadora Gemma Pinyeiro de ITEAM les hicieron llegar el proyecto. Entonces Linares, miembro de la Unidad Mixta de Investigación de Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Inteligence (ValgrAI) y del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València (UPV), se puso al frente del equipo de trabajo encargado de reconstruir y clonar la voz de Fran y de hacerlo imprimiéndole su propio carácter para no sonar como un robot.

Este ambicioso reto arrancó hace un año. No ha sido nada fácil porque contaban con poco material sobre el que trabajar. Disponían de apenas 20 minutos de audio con el que trabajar para conseguir recrear su voz en su lengua materna, el valenciano, y en castellano. Tenían unos mensajes de voz de Whasapp, no muchos porque cuando él perdió el habla no era cuando empezaba a usarse ese sistema de mensajes de audio en la aplicación.

Tras examinar el material disponible, analizaron su entonación, su ritmo, las muletillas que utilizaba y los matices y las palabras propios de Benaguasil para crear un modelo adaptativo que pudiera transmitir sus frases y también sus emociones. Querían que su voz fuera lo más humana posible y lo más parecida a la original.

Objetivo más que conseguido, como reconoce el propio Fran Vivó a través de sus propias palabras, que ahora por fin puede oír gracias a este proyecto. «Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos en mi propia voz», explica en un mensaje que ha grabado. Según ha relatado, «a pesar de las grandes dificultades que sufrimos en este estado tan avanzado de la ELA, estoy muy agradecido a todos los que habéis sacado adelante este proyecto».

Fran se ha mostrado confiado en que el desarrollo de esta iniciativa va a ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo que él. Va a beneficiar a esos enfermos a los que se les ha apagado la voz. Y ha cerrado su intervención con un «gracias y 'sempre amunt'».

Este sistema de clonación basado en IA que ha permitido a Fran recuperar su identidad consigue sustituir la voz robótica de una aplicación de comunicación controlada por los ojos por su propia voz, con su propio timbre.

A lo largo de todo este proceso, la familia de Fran ha desarrollado un papel muy importante. Ha colaborado para poder dotar a las palabras y las frases de la carga emocional que habrían tenido si hubieran salido de su propia boca. Además, los familiares van a poder seguir incorporando datos en el futuro, ya que esto no es un punto y final, sino que está en constante evolución.

Desde el grupo VertexLit han subrayado que han llevado a cabo este proyecto de manera totalmente altruista. El objetivo ha sido «mostrar el potencial humanizador de la IA, puesto que ésta puede devolver capacidades perdidas y dignificar la vida de personas que viven situaciones extremas». Según han recalcado, «este proyecto no busca sobresalir por su complejidad técnica, sino por su impacto humano». Se trata, según sus palabras, de «una promesa ética: la ciencia y la tecnología deben ponerse al servicio de quienes más apoyo necesitan, y del mismo modo que Fran ha vuelto a hablar, miles de voces también lo serán».

Por su parte, Jordi Linares, director del grupo VertexLit, ha hecho hincapié en que buscan» dar visibilidad a las personas afectadas por ELA». Considera que continúa siendo una enfermedad invisible, alejada de los focos mediáticos, pese a los estragos que provoca en pacientes y familias, por lo que «esta voz no solo es para Fran. Es para todos ellos».