Una afectada por la ELA, en una imagen reciente. Arizmendi / DV

Aprueban ayudas directas de 12.000 euros para personas con ELA en fase avanzada

El importe de las ayudas irá destinado a la financiación de los gastos derivados de servicios asistenciales y de cuidados personales, así como a prevenir el riesgo de muerte evitable

Redacción

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:35

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que regula la concesión directa de ayudas económicas dirigidas a personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fases avanzadas que requieren cuidados de alta complejidad. El objetivo es sufragar los costes derivados de la atención sociosanitaria que precisan estas personas, favoreciendo su autonomía, dignidad y calidad de vida.

La ayuda individual será de 12.000 euros por persona beneficiaria y contará con una dotación global máxima de 700.000 euros. El importe de las ayudas irá destinado a la financiación de los gastos derivados de servicios asistenciales y de cuidados personales, así como a prevenir el riesgo de muerte evitable de personas diagnosticadas con ELA en fase avanzada de la enfermedad.

Podrán recibir las ayudas las personas empadronadas en la Comunitat Valenciana diagnosticadas de ELA en fase avanzada que presenten una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria y requieran soporte ventilatorio mecánico continuado, así como cuidados especializados para prevenir riesgos vitales inminentes.

Estas subvenciones se conceden de forma directa, por concurrir razones de interés humanitario y con el fin de evitar situaciones de riesgo vital inminente debido a la situación clínica de la persona.

