Así son los ciclotrones como el nuevo de la Fe: 'armas médicas' contra el cáncer en un búnker a cuatro metros bajo tierra

La medicina del futuro va a ser una realidad en La Fe. Si el hospital ya está inmerso en la construcción del nuevo edificio de ... Protonterapia, ahora el centro va a instalar también un ciclotrón. Este aparato (los de última generación pesan unas 18 toneladas) es un acelerador de partículas que permitirá producir medicamentos, llamados radiofármacos, que contienen una sustancia radiactiva y que se utilizan en medicina nuclear para diagnosticar de forma precoz o tratar enfermedades de manera muy personalizada, especialmente el cáncer. Al crearlos de forma autónoma garantizará un suministro estable y seguro de esos fármacos para los hospitales valencianos, sin necesidad de importarlos desde otros lugares ni transportarlos.

Con la instalación de este ciclotrón los médicos podrán realizar diagnósticos más rápidos y precisos a los pacientes de oncología, neurología y cardiología, que son a los que va dirigido este proyecto, así como prescribir tratamientos novedosos y sobre todo muy específicos y dirigidos para cada caso, que mejorarán la vida de miles de pacientes. Los tratamientos serán más precisos y menos tóxicos, ya que van directos a la zona que interesa tratar, no daña las de alrededor.

Otros centros hospitalarios en España ya disponen de ciclotrones. Los primeros en incorporarlos fueron la Clínica Universitaria de Navarra, el Marqués de Valdecilla en Santander y el Infanta Cristina de Badajoz y recientemente, este pasado verano también lo hizo el Vall d'Hebron de Barcelona. Los únicos públicos son el de Santander y el de Barcelona, mientras que La Fe se sumará próximamente para ofrecer este servicio de forma pionera en la Comunitat.

Por el momento desde Sanidad no concretan en qué zona del hospital valenciano se va a instalar este nuevo aparato ni tampoco cuándo va a estar ya en funcionamiento. Pero será similar al del Vall d'Hebron, de última generación, que pesa 18 toneladas y está colocado en un búnker a cuatro metros bajo tierra.

Esta máquina tiene una gran aplicación en la medicina nuclear, en el diagnóstico por imagen y en el tratamiento del cáncer. El ciclotrón producirá los radioisótopos que se utilizan en la creación de estos medicamentos, llamados radiofármacos, para que sean inyectados a los pacientes para realizar diagnósticos mediante la técnica de la tomografía por emisión de positrones (PET) y también para tratamientos oncológicos dirigidos.

Cuando estos radioisótopos se introducen en el organismo humano ayudan a detectar enfermedades como el cáncer, así como la localización exacta de un tumor y su extensión. Una herramienta que por tanto va a suponer un gran avance en la medicina de precisión que puede ayudar a salvar muchas vidas en la Comunitat.

Estos medicamentos creados por el aparato permiten visualizar los procesos metabólicos y bioquímicos que provocan en el organismo del paciente. Una técnica de imagen que resulta especialmente útil para detectar cánceres, evaluar trastornos neurológicos y evaluar la función cardíaca. Los facultativos pueden así hacer un seguimiento muy preciso y comprender las complejidades de diversas enfermedades, a la vez que llevan a cabo terapias específicas y eficaces para pacientes con cáncer.

Y además del diagnóstico por imagen, los ciclotrones médicos desempeñan un papel fundamental en el tratamiento del cáncer. Los isótopos producidos por ciclotrones se utilizan en radioterapia para administrar radiación dirigida a las células cancerosas, con un impacto que minimiza el daño a los tejidos sanos de alrededor, lo que lo convierte en una opción de tratamiento más precisa y eficaz.

Esta tecnología utiliza campos magnéticos y eléctricos para acelerar partículas cargadas, como protones o iones, a velocidades muy altas. Según presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el ciclotrón «colocará a la Comunitat en la vanguardia de la medicina de precisión y la investigación biomédica en España y en Europa».

Al ser capaz de crear medicamentos, se elimina la necesidad de transportar materiales radiactivos desde otros lugares, como empresas y laboratorios farmacéuticos, lo que reduce costes y mejora la seguridad del paciente. Eso sí, al tratar con elementos radiactivos, se requiere cumplir con un estricto protocolo cuando se entra en la sala donde está el ciclotrón, tanto los pacientes como los profesionales que utilizan la máquina, cuyo manejo es de cierta complejidad.