El ciclotrón que tienen en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Roberto Ruiz

Así son los ciclotrones como el nuevo de la Fe: 'armas médicas' contra el cáncer en un búnker a cuatro metros bajo tierra

El acelerador de partículas pionero en la Comunitat sólo lo tienen dos hospitales públicos españoles y produce radiofármacos para pacientes de oncología, neurología y cardiología

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:40

La medicina del futuro va a ser una realidad en La Fe. Si el hospital ya está inmerso en la construcción del nuevo edificio de ... Protonterapia, ahora el centro va a instalar también un ciclotrón. Este aparato (los de última generación pesan unas 18 toneladas) es un acelerador de partículas que permitirá producir medicamentos, llamados radiofármacos, que contienen una sustancia radiactiva y que se utilizan en medicina nuclear para diagnosticar de forma precoz o tratar enfermedades de manera muy personalizada, especialmente el cáncer. Al crearlos de forma autónoma garantizará un suministro estable y seguro de esos fármacos para los hospitales valencianos, sin necesidad de importarlos desde otros lugares ni transportarlos.

