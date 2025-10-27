Los ingenieros proponen un plan de vigilancia para las presas como el de las centrales nucleares a raíz de la dana

Los ingenieros proponen un sistema de vigilancia para las presas españolas similar al que existe para las centrales nucleares. Así lo ha señalado José Trigueros, ... presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil (AICCPIC). Un año después de la dana que asoló 70 poblaciones y se cebó con el área metropolitana en la parte sur de Valencia, «las administraciones se han puesto las pilas» y España está mejor preparada para afrontar este tipo de fenómeno meteorológico, pero «aún no es suficiente», ha advertido el experto, en declaraciones difundidas pora la agencia EFE.

«Antes trabajaba solo con las sequías y no con las inundaciones pero es preciso acelerar la ejecución de las obras hidráulicas», ha señalado Trigueros, que participa este lunes por la mañana en Madrid en la jornada 'Un año después de la dana, ¿estamos preparados?'. «En la Comunitat ha avanzado en la restauración aunque todavía quedan pendientes algunas obras imprescindibles en ejecución para recuperar la zona», ha indicado el ingeniero, que ha precisado que se ha actuado en la reparación de las zonas dañadas en las presas de Buseo y Forata, así como la restauración hidrológica y forestal de la cabecera de la cuenca del Poyo.

También está pendiente «mejorar el sistema de prevención y alerta temprana» con el apoyo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para saber cómo y cuándo actuar, además de la revisión de los planes urbanísticos y el fortalecimiento de las confederaciones hidrográficas con un mejor equipo técnico de ingenieros. «No hay suficiente personal especializado», ha lamentado: «Por mucho dinero que tengamos, si no hay nadie que pueda ejecutar los trabajos, tampoco sirve».

Para mejorar la situación, Trigueros sugiere que el sistema de vigilancia de presas a nivel general se organice «de forma independiente, como el Consejo de Seguridad Nuclear que no se rige por la Administración central pero rinde cuentas al Congreso de Diputados y al Senado». «La emergencia climática afecta al territorio de forma directa» e incrementa la frecuencia de estos fenómenos meteorológicos, por lo que urge acelerar la ejecución de los proyectos hidráulicos para evitar un aumento del riesgo. Si antes podíamos esperar una catástrofe de este tipo durante algunos años, ahora vemos que se repite en solo meses», ha señalado Trigueros antes de una jornada en la que también aprticipan otros expertos como Mari Cruz Díaz, presidenta del instituto de la Ingeniería de España y de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos o Vicent Esteban, catedrático de la Universitat Politècnica de València. .