Tres meses de incertidumbre para saber si el ganador del Benidorm Fest irá a Eurovisión

Una vez conocida la decisión de Radio Televisión Española (RTVE) de que no haya representación nacional en el Festival de Eurovisión de 2026 si participa ... Israel se abre un periodo de tres meses de incertidumbre, que afectan de forma importante al Benidorm Fest. Si bien todos los actores implicados en el certamen de la capital de la Marina Baixa han remarcado que esa postura no afectará a su celebración, lo que sí está claro es que no tendrá la misma repercusión internacional si al final su ganador no puede ir a la cita musical de Viena del próximo año. De momento, este miércoles, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado el apoyo del Consell al certamen de Benidorm.

La duda se despejará en diciembre, cuando la Unión Europea de Radiodifusión (UER) dé a conocer el listado de países que pugnarán en Austria por ganar Eurovisión. El director del festival, Martin Green, ya señaló ayer que entendía «las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas sobre el conflicto en curso, en referencia a Gaza y que van a seguir consultando con todos los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para conocer su opinión sobre «cómo gestionar la participación y las tensiones geopolíticas en torno al Festival de la Canción de Eurovisión». Las emisoras de los distintos países disponen hasta mediados de diciembre para dar a conocer su postura y decidir si toman parte o no.

Mientras llega ese momento, en España se abre un proceso para saber las repercusiones que tendrá sobre la cita de Benidorm. Hoy Mazón, al igual que ya lo hicieran ayer martes desde la Conselleria de Turismo, ha expresado su total respaldo a la celebración de este festival porque es una gran cita para la Comunitat Valenciana. De momento, la Generalitat está pendiente de reunirse con RTVE para saber cómo afectará la decisión de no acudir a Viena si participa Israel, algo que no se conocerá hasta dentro de tres meses.

Hasta ahora, la aportación económica del Consell para su celebración ascendía a 1,5 millones de euros. Esa cifra ahora está en el aire, como reconocieron ayer desde Turismo. El motivo es que esa cuantía se estableció en base al impacto promocional del Benidorm Fest, ya que su ganador después representaba a España en Eurovisión.

Ahora la cantidad se tendrá que evaluar porque si la persona ganadora no va a estar presente en Austria «la proyección varía y no se puede pagar lo mismo por menos», indicaron desde la conselleria. El formato del festival de Benidorm les gusta porque es rentable para la ciudad, la provincia y la Comunitat. De ahí su apoyo indiscutible. La consignación económica también está, pero aún no se ha firmado el convenio, de manera que quieren sentarse a hablar para establecer una nueva cuantía si el vencedor del certamen ya no va a Eurovisión.

En Benidorm, el Ayuntamiento sigue trabajando para preparar la quinta edición de su festival. Defienden que se trata de un certamen «con marca propia y que ha generado un fenómeno fan propio».