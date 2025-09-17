Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Melody posa en Benidorm tras ganar el festival de 2025. Europa Press

Tres meses de incertidumbre para saber si el ganador del Benidorm Fest irá a Eurovisión

Mazón reitera el apoyo a la celebración del festival de la capital de la Marina Baixa a falta de que se conozca en diciembre la lista de países que participarán en la cita de Viena

R. González

Benidorm

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:23

Una vez conocida la decisión de Radio Televisión Española (RTVE) de que no haya representación nacional en el Festival de Eurovisión de 2026 si participa ... Israel se abre un periodo de tres meses de incertidumbre, que afectan de forma importante al Benidorm Fest. Si bien todos los actores implicados en el certamen de la capital de la Marina Baixa han remarcado que esa postura no afectará a su celebración, lo que sí está claro es que no tendrá la misma repercusión internacional si al final su ganador no puede ir a la cita musical de Viena del próximo año. De momento, este miércoles, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado el apoyo del Consell al certamen de Benidorm.

