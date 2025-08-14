Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
Un agente analiza el terreno. LP

El incendio de Titaguas fue provocado por unos trabajadores que estaban usando una radial

El Seprona esclarece las causas de este fuego que afectó a la rambla de Canales a finales de junio

A. Talavera

Alzira

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:08

La Guardia Civil investiga a dos trabajadores como posibles autores de un incendio en Titaguas a causa de una imprudencia el pasado 30 de junio. Se trata de dos albañiles, de 22 y 24 años, que estaban utilizando una radial en el momento del inicio del fuego. El Seprona de la Guardia Civil ha conseguido esclarecer las causas de este incendio que afectó a 6.500 metros cuadrados de masa forestal en la rambla de Canales.

Una vez extinguido el fuego y junto a un agente medioambiental, guardias civiles del Seprona realizaron una inspección ocular. Comprobaron que el incendio se originó junto a una granja donde se estaban llevando a cabo obras de construcción ese mismo día. Hallaron cuatro cortes recientes en una estructura metálica de varillas de hierro. Por el suelo cercano a la estructura, se pasó un imán obteniendo varias esquirlas metálicas que podían proceder de los cortes.

Los agentes tomaron muestras de las esquirlas y de un trozo de varilla. También se intervino el disco de corte de una radial con la que trabajaron los albañiles y se tomó declaración a los testigos que estaban presentes el día del incidente.

Cabe destacar que aquel día, el primer agente medioambiental que acudió al lugar observó un grupo electrógeno y una radial ubicadas dentro de la granja, situadas a unos 30 metros de la zona donde inició el fuego.

Con toda la información obtenida, los agentes llegaron a la conclusión de que se había cometido un delito de incendio forestal cometido por la imprudencia de los trabajadores que realizaban las labores de construcción. Los operarios realizaron los cortes con la radial que iniciaron el fuego un día declarado como alerta 3 de incendios forestales (riesgo extremo). En días con esta alerta, el uso de maquinaria de estas características está expresamente prohibido a menos de 500 metros de masa forestal.

Cabe resaltar la necesaria adopción de medidas preventivas en días calurosos y especialmente con nivel de alerta 3, donde los trabajos con herramientas mecánicas en zonas forestales, que no sean propios de la actividad agrícola, están prohibidos. Además, se deben adoptar todas aquellas medidas en prevención posibles en aras de evitar cualquier incidencia que pueda afectar a masas forestales en épocas estivales como pueden ser el contar con medios de extinción, no realizar fuego evitando encender fogatas, barbacoas y similares, evitar el tirar o abandonar objetos de cristal ni residuos que puedan dar inicio a un foco de incendio, evitar estacionar con vehículos sobre vegetación seca, resultando fundamental conocer el entorno donde se practiquen o realicen actividades lúdicas, resultando de gran importancia la colaboración ciudadana en caso de observación de zonas con residuos o vertidos en zonas forestales comunicando estos hechos a la autoridades competentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  6. 6 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  7. 7 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  8. 8 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  9. 9 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El incendio de Titaguas fue provocado por unos trabajadores que estaban usando una radial

El incendio de Titaguas fue provocado por unos trabajadores que estaban usando una radial