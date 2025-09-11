El incendio de Buñol, ya estabilizado y los desalojados ya pueden volver a sus viviendas Los bomberos han trabajado toda la noche en la extinción de algunos conatos de un fuego que ha calcinado 7 hectáreas

El Ayuntamiento de Buñol ha informado a primera hora de la mañana de este jueves de que durante esta noche se ha reproducido algunos conatos que han sido apagados por los bomberos y el incendio que se produjo este miércoles se ha declarado como estabilizado hacia las ocho de la mañana y la carretera CV-425 ya está abierta al tráfico. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han señalado que aunque se sigue trabajando en la zona la evolución ha sido positiva. Según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Virginia Sanz, el viento ha soplado en la dirección más positiva para los intereses de los bomberos.

Además, Sanz acaba de señalar que las personas desalojadas ya pueden regresar a sus viviendas una vez que se ha evaluado la situación con la luz del día. En total el fuego ha calcinado siete hectáreas de huerta y masa forestal.

Los bomberos han informado que esta mañana han comenzado los relevos y están trabajando diversas unidades de Brigadas Forestales Brifo del Consorcio, unidad de mando y unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

Toda una noche de trabajo sin descanso para luchar contra el incendio registrado este miércoles en Buñol. A última hora del miércoles se vaticinaba una evolución positiva pero con todas las reservas debido a la cercanía de viviendas y al temor de que el viento pudiera convertirse en el peor enemigo para controlar el fuego. Como medida de precaución se desalojaron varias viviendas dispersas cercanas al fuego. Las personas desalojadas fueron trasladadas al polideportivo municipal.

El operativo que peleó en la zona incluyó cuatro dotaciones de bomberos de Requena, Chiva, Torrent y Burjassot de Consorci Provincial de Bombers de València, dos coordinadores forestales, un técnico forestal, un oficial y un jefe de sector del Consorcio y once unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

Ya a primera hora de la mañana de este jueves continúan trabajando en la zona cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat, seis brigadas forestales del Consorcio de Bombreos de Valencia y dos coordinadores forestales.

La alcaldesa, «con el corazón en un puño»

La alcaldesa del municipio, Virginia Sanz, ha querido lanzar un mensaje tras lo ocurrido: «Desde las 20:20 aproximadamente se ha declarado un incendio en Buñol. Todo el pueblo, durante varias horas, hemos tenido el corazón en un puño sin saber cómo iba a desarrollarse la propagación del incendio».

Muchos efectivos de bomberos, brigadas forestales y apoyo de poblaciones vecinas han colaborado para combatir esta situación.

Ha dado las gracias a la Guardia Civil con todas sus unidades, Protección Civil, Policía Nacional, Policía local de Turís «y en especial gracias a nuestra Lolicía Local, nuestra brigada y Rafa arquitecto técnico, por responder siempre así ante cualquier emergencia».

Además, han habilitado, con la ayuda de la Conselleria de Emergencias, «un espacio para atender a las familias desalojadas en el Pabellón Municipal».

«Es muy importante que seamos prudentes en estas circunstancias e intentemos respetar las medidas preventivas que nos indica el personal de emergencias. Gracias a todos los alcaldes que habéis estado ahí con Buñol dándonos apoyo (Alborache, Macastre y Yátova) y gracias a todos los vecinos que habéis ayudado a combatir el incendio con vuestras indicaciones», ha añadido.

Ha agregado que Buñol «es fuerte y con otro duro golpe a sus espaldas, pero siempre con valentía a reponerse ante la adversidad». Ha concluido su mensaje con un 'Buñol te quie️ro' y un emoji con un corazón.

