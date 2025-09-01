Los hospitales de Valencia reabren más de 200 camas este lunes

Los hospitales de Valencia ciudad han reabierto 210 camas este lunes, con el comienzo del mes de septiembre y el fin de las vacaciones para ... muchos de los profesionales de la plantilla. De los cinco centros de la capital, sólo en el Clínico mantienen cerradas las mismas habitaciones que en agosto (33), mientras que los otros cuatro amplían notablemente su disponibilidad.

Los dos que más camas reabren son La Fe, con 74 (pasa de tener cerradas 121 en agosto a 47 en septiembre) y el Doctor Peset, con 73, que de tener sin servicio 118 en verano pasa a 45 clausuradas este mes que comienza. Además, el Arnau de Vilanova vuelve a tener desde este lunes todas sus habitaciones en servicio, tras haber cerrado 40 por el mantenimiento de una planta entera, mientras que el General deja 15 lechos inhábiles este mes, por los 38 que tenía el mes pasado.

Durante el mes de agosto la actividad en los hospitales se reduce mucho por las vacaciones de los profesionales, tanto médicos como enfermeros, auxiliares y demás categorías. Se realizan muchas menos operaciones programadas y de hecho Sanidad envió en junio una instrucción a los departamentos de salud para que se priorizaran las intervenciones que no requerían un ingreso hospitalario, ya que con el cierre de camas, las que quedaban se reservaban para posibles urgencias.

Pero con la llegada de septiembre, la actividad se aproxima mucho a la del resto del año, por lo que muchas camas se reabren. Aun así, un importante porcentaje de profesionales también tiene vacaciones este mes, sobre todo la primera quincena, y por eso Sanidad, dentro del plan de vacaciones que elaboró en junio, estableció que se mantuvieran cerradas 421 camas en todos los hospitales de la Comunitat, lo que suponen casi 300 menos que las 704 que estuvieron sin servicio en agosto.

Paradójicamente, estas 421 son más que las que estuvieron cerradas en julio (394), un mes que tradicionalmente cuenta con más profesionales ausentes por vacaciones. Esto supone un cambio de tendencia con respecto a los años anteriores, cuando hubo más camas sin servicio en julio que en septiembre, como hasta ahora era lo habitual. Así ocurrió en 2024 (cuando hubo 891 en julio y 812 en septiembre) y en 2023 (con 692 en julio y 547 en septiembre).

Los otros dos hospitales que más camas reabren desde este lunes también están en la provincia de Valencia. Es el caso de Manises, que vuelve a poner en servicio las 36 que cerró en agosto, y La Ribera de Alzira, que hace lo mismo pero con 24 habitaciones. Entre ambos suman 60 camas a las 210 nuevas del resto de hospitales valencianos, para un total de 270.

En otros centros como Sagunto, Xàtiva, Requena, Elda, San Juan de Alicante, Vila-real o Elche mantienen los tres meses del verano el mismo número de camas cerradas, mientras que en Gandia, Dénia, Vila joiosa, Alcoy, Torrevieja y Vinaroz no han cerrado ninguna habitación durante todo el periodo estival de este año.