Los hospitales estrenan las tardes sin incidencias y con adelanto de citas

Los hospitales públicos valencianos han estrenado su nuevo horario ordinario de tardes este miércoles desde las 15 horas, con pruebas, consultas y operaciones en una ... franja vespertina que no registra destacables aglomeraciones de gente en los centros. Estos nuevos turnos permiten dar mayor flexibilidad horaria a los pacientes y en estas primeras horas de atención han acudido con cita programada algunos enfermos que les llamaron hace unos días para adelantarle una prueba que le tocaba dentro de unos meses.

No en todos los hospitales se ha empezado este nuevo turno al mismo ritmo, ni con igual porcentaje de médicos disponibles, ni tampoco en todas las especialidades a la vez. Los servicios que se ofrezcan con turno de tarde los fija cada departamento en función de la demanda y disponibilidad en cada una de sus especialidades, apunta Sanidad. Será de forma progresiva cuando esta nueva medida se vaya ajustando en las próximas semanas. El horario es hasta las 21 o las 22 horas, en función de cada centro, de lunes a jueves laborables.

Sí se han podido constatar varias novedades, como que se han adelantado citas previstas para dentro de un tiempo y otros pacientes que tenían hora por la mañana, les llamaron hace unos días para que estrenasen este nuevo turno vespertino, ya que su facultativo no iba a estar por la mañana.

Es el caso de Mónica, que tenía cita a las 15:30 horas en la Unidad del Dolor en el hospital General de Valencia. «Vengo para una infiltración por problemas de espalda. Me dieron hora hace una semana, llevaba seis meses esperando pero me decían que tardaría un año, así que se ha adelantado», señala la joven. «Este turno de tardes pienso que es bueno y necesario porque quitará lista de espera, aunque si no ponen más personal no se avanzará mucho y habrá menos disponibilidad por la mañana», apunta.

Y también le ha ocurrido a Ramón, que acudía a Urología en consultas externas del Doctor Peset. «La tenía a las 16 horas, hace unos días me llamaron para cambiarla a la tarde, porque desde hace meses la tenía por la mañana, pero parece que mi médico estaba de tardes», explica el hombre. «Me parece bien que haya más servicio y disponibilidad horaria. No había muchos pacientes, he visto otras veces en urgencias o en centros de salud mucha más gente. Este modelo puede funcionar bien, pero si no ponen más plantilla generará problemas, porque quitan personal de la mañana para ponerlo por la tarde», indica.

Por el momento este turno vespertino ha arrancado sin mayor dotación de personal de médicos, lo que implica que los departamentos han tenido que dejar menos profesionales en horario matinal para reorganizar las planillas y poner a otros en turnos de tarde. Según Sanidad es un cambio organizativo, porque el horario de tarde es dentro de la jornada ordinaria de los profesionales, que ahora harán también jornadas en turno vespertino, argumenta la conselleria.

También a Juan le dieron cita hace dos semanas para una colonoscopia a las 16 horas en el General. «Me llamó un poco la atención que fuera por la tarde, pero si sirve para adelantar la lista de espera, me parece perfecto, porque llevaba mucho tiempo para esta prueba», asegura el hombre. «Hay más disponibilidad horaria, pero seguro que van a faltar médicos para cubrir todos estos turnos nuevos, deberían poner más», añade.

Hasta antes del verano los hospitales y consultas externas atendían a los pacientes también por la tarde, pero se trataba de horas extras, pero desde este miércoles ya cuenta dentro de la jornada ordinaria de cada profesional. La diferencia es que antes por la mañana estaban toda la plantilla y algunos seguían por la tarde fuera de su horario, y ahora quien trabaje en turno vespertino no estará por la mañana.