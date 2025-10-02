Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pacientes entran al hospital Doctor Peset este miércoles por la tarde. Iván Arlandis

Los hospitales estrenan las tardes sin incidencias y con adelanto de citas

«Me dijeron que me llamarían en un año, pero he podido venir a los seis meses», señala una paciente y a la gran mayoría les han citado en los últimos días tras reorganizar los turnos

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:50

Los hospitales públicos valencianos han estrenado su nuevo horario ordinario de tardes este miércoles desde las 15 horas, con pruebas, consultas y operaciones en una ... franja vespertina que no registra destacables aglomeraciones de gente en los centros. Estos nuevos turnos permiten dar mayor flexibilidad horaria a los pacientes y en estas primeras horas de atención han acudido con cita programada algunos enfermos que les llamaron hace unos días para adelantarle una prueba que le tocaba dentro de unos meses.

