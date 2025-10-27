Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Militares limpiando a principios de diciembre, en una imagen de archivo. Txema Rodríguez

Heridas invisibles en la zona cero: un tercio de los niños tiene miedo a la lluvia y uno de cada cuatro pesadillas o insomnio

Un estudio de Save the Children y la Universitat alerta de la pérdida de socialización y de rendimiento académico por la dana y pide que la reconstrucción también apueste por la vertiente emocional

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:09

Las heridas que dejaron las riadas del pasado 29 de octubre son materiales y emocionales. Para tratar de medir el impacto de estas últimas ... entre un colectivo especialmente vulnerable, como los niños y adolescentes, la oenegé Save the Children y la Universitat de València han presentado 'Con el barro en la mochila', un estudio centrado en la zona cero que analiza aspectos como la afectación a viviendas, empleos, centros educativos, relaciones sociales o a la salud mental. En definitiva, al entorno, a la zona de confort, de cualquiera de las víctimas. Y alerta de las consecuencias en el rendimiento académico y la calidad educativa y del deterioro de la vertiente psicológica, con un preocupante porcentaje de niños con miedo a la lluvia o al ruido, con pesadillas o simplemente con problemas para concentrarse en los estudios.

