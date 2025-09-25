Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El vicepresidente del Parlamento Europeo y alto mandatario del Partido Popular comunitario, Esteban González Pons.

El vicepresidente del Parlamento Europeo y alto mandatario del Partido Popular comunitario, Esteban González Pons. EFE/RAQUEL MANZANARES

González Pons, sobre las víctimas de la dana: «No podemos utilizar el dolor como munición para la guerra política»

El vicepresidente del Europarlamento y alto mandatario del PPE muestra en público sus condolencias a los familiares de los fallecidos tras haberlo hecho en privado el pasado mes de mayo

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Bruselas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:00

El vicepresidente del Parlamento Europeo y alto mandatario del Partido Popular comunitario, Esteban González Pons, ha manifestado «en público» sus condolencias y solidaridad a las ... víctimas de la dana desplazadas hasta Bruselas para intervenir en la Comisión de Peticiones de la eurocámara. González Pons ha recordado que ya les mostró sus disculpas en nombre de la formación de la que es alto cargo por lo sucedido el 29 de octubre en una reunión a nivel privado celebrada el pasado mes de mayo y ha abogado por no utilizar el dolor «como munición para la guerra política».

