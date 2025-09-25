González Pons, sobre las víctimas de la dana: «No podemos utilizar el dolor como munición para la guerra política»

El vicepresidente del Parlamento Europeo y alto mandatario del Partido Popular comunitario, Esteban González Pons, ha manifestado «en público» sus condolencias y solidaridad a las ... víctimas de la dana desplazadas hasta Bruselas para intervenir en la Comisión de Peticiones de la eurocámara. González Pons ha recordado que ya les mostró sus disculpas en nombre de la formación de la que es alto cargo por lo sucedido el 29 de octubre en una reunión a nivel privado celebrada el pasado mes de mayo y ha abogado por no utilizar el dolor «como munición para la guerra política».

González Pons ha dejado claro que las dos asociaciones comparecientes este jueves, Víctimas Mortales 29-O y Víctimes Mortals Dana Octubre 2024, no representan a todos los familiares de los fallecidos y que hay «discrepancias» entre algunos de los colectivos de damnificados: «La pérdida personal que padecieron ni el sufrimiento que tendrán para siempre supera las discrepancias políticas», ha aseverado en el arranque de su discurso después de haberse interesado por las víctimas antes de iniciar la sesión.

El alto carago 'popular' ha manifestado que las grandes diferencias entre las riadas de 1957 y 1982 radica en la capacidad de proteger a la población de los que ahora se disponen como las infraestructuras hidráulicas que no se hicieron, la falta de un sistema de predicción y alerta temprana, sí operativo en el Ebro pero no en el Júcar, así como el pronóstico meteorológico en materia de lluvias que el 29-O fue estimado a la baja al ser de 150 litros por metro cuadrado cuando acabaron cayendo casi 800. «Lo voy a decir con claridad: el Estado tomado en su acepción extensa no estuvo donde debía cuando en Valencia más lo necesitaba», ha sentenciado González Pons.

«No podemos utilizar el dolor como munición en la guerra política», ha insistido el vicepresidente del Parlamento Europeo que ha pedido asumir responsabilidades políticas «donde corresponde», reparar los daños «y garantizar que algo así nunca vuelva a ocurrir». González Pons también ha hecho suya la idea expresada por Mariló Gradolí y Rosa Álvarez de que no hay palabra que alivien el dolor por la pérdida de un ser querido, a lo que ha añadido que «los políticos no somos víctimas». «Nos corresponde otro papel, el de averiguar qué se hizo o qué no se hizo y el de adoptar las mediadas para que no se sucedan calamidades», ha comentado al respecto.

Al final de su ponencia, González Pons ha mostrado su preocupación porque otra riada de grandes magnitudes azote la Valencia, una provincia todavía maltrecha e inmersa de pleno en un proceso de reconstrucción. «Si hoy se produjera una dana como la del 29 de octubre el error podría repetirse. Muchos barrancos siguen sin limpiarse, porque siguen sin alerta temprana, porque el Sistema Automático de Información Hidrológica sigue sin funcionar en el Poyo y porque las obras de encauzamiento siguen sin ejecutarse», ha aseverado haciendo alusión a una exclusiva revelada por LAS RPOVINCIAS cuando un camión desató una falsa alerta roja en la rambla de Chiva tras confundir el nivel del agua con la altura de un camión.

«Vamos a apoyar que esta investigación siga abierta y que la Unión Europea esté a la altura de las circunstancias y busque verdad y reparación hasta el fin», ha zanjado.