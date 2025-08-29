El Gobierno sigue sin dar fecha para pagar los 500 millones para arreglar el alcantarillado

El alcantarillado sigue siendo la principal preocupación de los municipios afectados por la dana diez meses después de la tragedia. Las poblaciones han realizado algunas ... actuaciones concretas y estas últimas semanas del verano se intensifica la limpieza de imbornales para intentar reducir el riesgo de colapso en las zonas más críticas. Sin embargo, la sustitución de colectores necesaria en algunos puntos por las graves deficiencias que provocó la dana en la red de saneamiento todavía no se ha podido ejecutar por la falta de los fondos prometidos.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) cuenta con un fondo de 500 millones de euros para los temas relacionados con la salubridad de los sistemas de alcantarillado. Pero estas ayudas para las empresas encargadas de la gestión del agua todavía no han comenzado a repartirse ya que se está el Ministerio está estudiando las alegaciones recibidas al borrados y preparando el listado definitivo de beneficiarios.

Todavía no hay fecha concreta para que este paso necesario culmine y el dinero llegue a los solicitantes para poder iniciar la recuperación del alcantarillado. El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha asegurado que «los recursos están a punto de llegar a todas las operadoras» al ser preguntado por la situación del alcantarillado pero sin poder decir un plazo. España ha añadido que próximamente habrá una nueva reunión con las empresas encargadas del ciclo del agua y con los alcaldes para informar sobre este asunto.

«Por lo tanto, ya se están haciendo actuaciones que se van a acelerar. Hay unos recursos que van a llegar ahora, pero las operadoras han trabajado desde el primer día y sin parar en aquellas actuaciones más necesarias para afrontar las futuras lluvias», ha señalado el secretario de Estado.

España ha reconocido que el tema del alcantarillado es el desafío más grande provocado por la dana y que los municipios podrán reparar todos los daños «con cargo a la solidaridad del conjunto de los españoles» a través de los fondos estatales.

Nueva comisionada

Estas declaraciones del secretario de Estado de Política Territorial las ha realizado durante una visita a las obras de emergencia que se están llevando a cabo en el Magro a su paso por l'Alcúdia. A este encuentro también han asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la nueva comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez. Ésta ha sido la primera intervención de Pérez en la que ha querido destacar que existe coordinación entre las administraciones y que se está trabajando para acelerar la recuperación de los municipios afectados, en temas importantes, como la puesta en marcha de los ascensores estropeados por la riada.

Sobre el retraso en la llegada de las ayudas a los afectados, Morant ha señalado: «Pusimos muchas líneas en marcha, todas dotadas con dinero y algunas han sido más solicitadas que otras».

«No calculemos el porcentaje del total que se aprobó, porque nos estaríamos engañando. Lo que hay que decir es que a día de hoy hay ya 7.000 millones de euros en los bolsillos de las víctimas. Más de 1.000 millones de euros para reponer vehículos. Más de 1.000 millones de euros para los daños en viviendas. Muchos más de 1.000 millones para autónomos, empresarios, pymes y comercios. Y todavía el Consorcio (de Compensación de Seguros) está resolviendo», ha asegurado la ministra y que ha añadido que se analizarán las partidas que todavía están pendientes de repartir para saber los motivos de que no se hayan abonado.