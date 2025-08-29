Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
Arcadi España junto a la nueva comisionada y al alcalde l'Alcúdia. A. T.

El Gobierno sigue sin dar fecha para pagar los 500 millones para arreglar el alcantarillado

El secretario de Estado, Arcadi España, dice los recursos «están a punto de llegar» pero no concreta plazos con más de una quincena de municipios con problemas graves en la red de saneamiento

A. T.

L'Alcúdia

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:40

El alcantarillado sigue siendo la principal preocupación de los municipios afectados por la dana diez meses después de la tragedia. Las poblaciones han realizado algunas ... actuaciones concretas y estas últimas semanas del verano se intensifica la limpieza de imbornales para intentar reducir el riesgo de colapso en las zonas más críticas. Sin embargo, la sustitución de colectores necesaria en algunos puntos por las graves deficiencias que provocó la dana en la red de saneamiento todavía no se ha podido ejecutar por la falta de los fondos prometidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  3. 3 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  4. 4 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  5. 5 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  6. 6 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  7. 7 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  8. 8 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  9. 9 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves
  10. 10

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno sigue sin dar fecha para pagar los 500 millones para arreglar el alcantarillado

El Gobierno sigue sin dar fecha para pagar los 500 millones para arreglar el alcantarillado