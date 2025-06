El Gobierno aún no ha pagado ninguna de las ayudas para sanear el alcantarillado tras la dana

El Gobierno de España se apresuró en acometer ciertas tareas para colaborar en la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la trágica dana que ... arrasó la mitad del territorio y quitó la vida a 228 personas. Un buen ejemplo de celeridad son los trabajos del Ministerio de Transportes y su recuperación del transporte de cercanías y algunas carreteras. Sin embargo, siete meses después, el estado del alcantarillado de la zona cero sigue sufriendo cada vez que vuelve a llover en la provincia. En este asunto, el Gobierno prometió 500 millones en ayudas a entidades locales y empresas que acometieran los trabajos, pero hasta ahora no se ha movido un sólo euro.

El pasado miércoles algunos vecinos de Catarroja aprovecharon la visita del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar bernabé, para criticar los retrasos en las actuaciones de recuperación del alcantarillado. «Llevamos siete meses así y estamos hartos», gritaba una vecina mientras mostraba una bolsa con residuos fecales. Ante este suceso, el ministro Torres recordaba que el Ministerio para la Transición Ecológica cuenta con un fondo de 500 millones para los temas relacionados con la salubridad y por tanto «haremos que todas estas obras se puedan realizar dentro de lo que nos permita la ley».

Sin embargo, lo que el ministro no dijo es que esos 500 millones de euros continúan a día de hoy en las arcas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). Estas ayudas se publicaron mediante Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana. Los presupuestos deberán destinarse a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento del alcantarillado de los municipios, que en algunos casos recae directamente en sus ayuntamientos, mientras en otros la ayuda se concede a empresas especializadas.

En esta línea, el procedimiento para realizar el pago de estas ayudas consta de cuatro fases, y siete meses después, el proceso se encuentra todavía en la tercera. La primera fase correspondía a realizar una recopilación de los daños y valoración inicial estimada, para poder pasar a la segunda parte del proceso, donde se realizaron visitas a las instalaciones afectadas por la dana por parte de los peritos. A cinco de junio, el proceso se encuentra en su tercer escalón, donde se ha elaborado el Borrador de Resolución e información pública asociada a estas ayudas.

Las ayudas provisionales están ahora a disposición pública y dentro del plazo de 10 días tal y como marcaba la norma. Dicho periodo termina el 9 de junio, por lo que se puede ver el listado provisional de entidades que recibirán una ayuda y las cantidades. A este respecto, resulta relevante que -salvo que en el proceso de alegaciones aumente dicho listado- el MITECO ha aprobado el pago de ayudas por un total de 310 millones de euros, y no los 500 millones que el ministro Torres recordó este miércoles en Catarroja.

En la lista de beneficiarios aparecen un total de 22 ayuntamientos y tres entidades municipales de gestión de aguas, lo que supone un total de 25 beneficiarios de carácter público. Resulta curioso que el municipio que recibiría la partida más grande sería precisamente Catarroja, -donde los vecinos increparon a miembros del Gobierno- con un presupuesto de 58 millones de euros. Los beneficiarios de carácter privado son un total de 12, entre los que destacan filiales de la propia Global Omnium o Hidraqua. Precisamente la primera maneja la partida más alta, valorada en 57 millones de euros.

Pese a que las ayudas no implican que no se haya comenzado con los trabajos, es evidente que el no pagarlas todavía puede afectar significativamente a los plazos. Muchas de las solicitudes de la ayuda presentan en sus motivos de solicitud la necesidad de compra de nuevos equipos, renovación de infraestructuras, reposición de materiales esenciales.