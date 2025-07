El Gobierno margina de nuevo la Capitalidad Verde: considera más importante un rally en Canarias o un Ironman en Barcelona

Arturo Checa Valencia Sábado, 12 de julio 2025, 01:16 Comenta Compartir

El Gobierno no da su brazo a torcer en lo que al arrinconamiento y desprecio de la Capitalidad Verde Europea de Valencia se refiere. ... Y se cumple más de un año haciéndolo. Fue en marzo de 2024 cuando el Ayuntamiento de Valencia denunció ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no destinaba ni un euro a un evento de carácter continental. El Consistorio siguió meses después lamentando que por parte del Gobierno español no se declarara la Capitalidad Verde como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Algo que es mucho más que una etiqueta, pues suele llevar aperajada la llegada de ayudas y de empresas de inversión.

Y ahora lo ha vuelto a hacer. El enésimo menosprecio hacia la cumbre del medioambiente europeo de la que es capital Valencia radica en que el Ejecutivo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado hasta 28 citas de eventos o actos en España a los que concede esta condición de especial interés y no considera que la Capitalidad Verde deba serlo. Es más, y con todo respeto a todos las citas culturales y deportivas, el Ejecutivo considera que el 'Rally Islas Canarias' o el 'Ironman Calella-Barcelona' sí son eventos dignos de esta distinción frente a la Capitalidad. Noticia relacionada El Gobierno de Sánchez margina a Valencia y no destina ni un euro a la Capitalidad Verde El listado publicado en el BOE recoge casi esa treintena de eventos, muchos de ellos en Cataluña o País vasco, dos de las comunidades en las que residen los socios nacionalistas que sostienen el Gobierno de Sánchez. Por ejemplo, el Primavera Sound de Barcelona, el 'Año Tàpies', 'Eduardo Chillida 100 años', el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, Centenario Gaudí, Festival Bilbao BBK o el aniversario del Teatre Lliure. Y ni rastro de la Capitalidad Verde Europea de Valencia. El gesto ha vuelto a enfurecer al Ayuntamiento de Valencia. «Es inadmisible el rechazo de un Gobierno, que una vez más, actúa pensando más en su interés político que en el interés público de los valencianos», subraya la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet. «Sectarismo y deslealtad» La concejal del Ayuntamiento exige al Gobierno el mismo trato para Valencia que están recibiendo acontecimientos similares en otras ciudades españolas: «Nos preguntamos por qué han dejado fuera a Valencia y cuál es el motivo real de esta exclusión». Llobet sube incluso el volumen de su intervención: «Esperamos que no haya sido el sectarismo y la deslealtad institucional del presidente Sánchez por castigar a los valencianos por no tener en el Ayuntamiento y en la Generalitat un gobierno de su cuerda política». Según destaca la concejala Paula Llobet, «obtener esta declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público es clave para conseguir un respaldo significativo a nivel nacional e internacional, lo que contribuye a su éxito y visibilidad. Además, también permitirá beneficiarse fiscalmente a todas las empresas, instituciones y personas que lo apoyen».

