Una vivienda turística en pleno centro de Valencia. J. L. BORT

El Gobierno detecta 7.500 pisos turísticos ilegales en la Comunitat y ordena su retirada de las plataformas de alquiler

Valencia, con 731 expedientes revocados, es el municipio de la región que más solicitudes han sido inadmitidas en la ventanilla única del Ministerio de Vivienda

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:28

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 7.499 pisos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, la llamada ventanilla única para controlar a este tipo de inmuebles, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

La Comunitat se sitúa como la cuarta región de España en la que más solicitudes han sido revocadas tras Andalucía con 16.740, Canarias con 8.698 y Cataluña con 7.729. En cuanto a los municipios valencianos en los que se han tumbado más expedientes de renovación de estas licencias de uso, Valencia encabeza la lista con 731, seguida de cerca por Torrevieja con 700, Dénia con 538, Alicante con 528 y Benidorm con 476.

Gracias al impulso de la ministra Isabel Rodríguez, España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades.

