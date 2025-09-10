Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Dos atracadores disfrazados de basureros roban 120.000 euros en un banco en Valencia
Casas de Guardamar del Segura afectadas por el deslinde. LP

El Gobierno desata las hostilidades contra la ley de Costas valenciana y cuestiona 27 artículos

El Estado duda de la constitucionalidad de los núcleos etnológicos con los que la Generalitat se quiere blindar contra los deslindes

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:20

Quedan abiertas las hostilidades. El Gobierno cuestiona la legalidad y constitucionalidad de al menos 27 artículos de la ley de Protección y Ordenación de la ... Costa Valenciana. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica hoy la creación de la comisión bilateral entre el Estado y la Comunitat Valenciana para estudiar el encaje legal de la norma valenciana.

