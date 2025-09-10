El Gobierno desata las hostilidades contra la ley de Costas valenciana y cuestiona 27 artículos
El Estado duda de la constitucionalidad de los núcleos etnológicos con los que la Generalitat se quiere blindar contra los deslindes
Valencia
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:20
Quedan abiertas las hostilidades. El Gobierno cuestiona la legalidad y constitucionalidad de al menos 27 artículos de la ley de Protección y Ordenación de la ... Costa Valenciana. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica hoy la creación de la comisión bilateral entre el Estado y la Comunitat Valenciana para estudiar el encaje legal de la norma valenciana.
Entre los artículos que cuestionan el Estado se encuentra la creación de los núcleos de especial valor etnológico con la que la Generalitat quiere blindarse frente a los deslindes como el de Guardamar del Segura que esto días amenaza con el derribo de más de 60 viviendas. De hecho, la aplicación de esta figura es la que la Conselleria de Medio Ambiente está potenciando para frenar algunas de estas recuperaciones del dominio público marítimo-terrestre emprendidas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han señalado que la comisión bilateral puede servir para matizar algunas cuestiones pero han añadido que «no somos los primeros que aprobamos una ley de Costas. Otras comunidades lo han hecho y el Constitucional les ha dado la razón. Estamos tranquilos». Además, confirman que la norma, que ya está en vigor, continuará aplicándose mientras se producen las negociaciones.
