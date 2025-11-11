Global Omnium homenajea al 'ejército del agua' que colaboró en el restablecimiento de infraestructuras hidráulicas tras la dana

EFIAQUA ha inaugurado esta mañana su nueva edición con una destacada afluencia de visitantes y con la presencia de importantes representantes institucionales y empresariales ... del sector del agua. El acto ha sido presidido por Vicente Fajardo, Director General de Global Omnium, acompañado por Sabina Goretti, Directora General del Agua de la Generalitat Valenciana; Carlos Mundina, concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia; y Dionisio García, CEO de Global Omnium. Durante la apertura se puso de manifiesto el papel estratégico de EFIAQUA como punto de encuentro para avanzar en innovación, digitalización y colaboración entre administraciones, empresas y entidades vinculadas al agua.

En esta feria, Global Omnium ha querido rendir homenaje a los cientos de voluntarios que colaboraron en la restauración de las infraestructuras hídricas tras la dana. Así, se ha dedicado un espacio del stand de la empresa en el que se muestran distintas evidencias de estas muestras de soldaridad tras la tragedia que azotó hace un año a la provincia de Valencia.

En este contexto, la feria ha puesto el foco también en el impulso del talento joven a través del Hackathon 'Resiliencia del Ciclo Integral del Agua ante el Cambio Climático', una iniciativa que crece con fuerza y que ya se ha consolidado como uno de los grandes atractivos del encuentro. El evento nace con un objetivo claro: fomentar la capacidad de innovación de los jóvenes para encontrar soluciones reales a los desafíos que el cambio climático está imponiendo al ciclo integral del agua. La intensificación de las sequías, el aumento de episodios de lluvias torrenciales, la presión sobre los recursos hídricos y el impacto en la calidad, la infraestructura y los ecosistemas están marcando un escenario de enorme complejidad que requiere respuestas creativas, colaborativas y basadas en el conocimiento.

225 estudiantes

En esta edición han participado 225 estudiantes de Formación Profesional, universidad, máster y doctorado, triplicando la asistencia de la edición pasada. Durante tres jornadas trabajarán en el diseño de propuestas que ayuden a reforzar la resiliencia del ciclo del agua en todas sus fases, desde la captación y el tratamiento hasta la distribución, la reutilización, la gestión de fenómenos meteorológicos extremos y la sensibilización ciudadana. Las empresas colaboradoras actuarán como mentoras para orientar el desarrollo de las ideas y acercar a los jóvenes a la realidad del sector.

Más allá de identificar soluciones aplicables, el hackathon busca despertar vocaciones, impulsar el emprendimiento y construir una comunidad de jóvenes comprometidos con la sostenibilidad del agua. EFIAQUA consolida así un espacio donde formación, tecnología y cooperación se unen para dar respuesta a uno de los mayores retos del siglo XXI: asegurar un futuro más resiliente y sostenible para el agua.

Global Omnium ha cerrado la jornada destacando su papel como compañía referente en la gestión del ciclo integral del agua y en la aplicación de tecnologías punteras para garantizar un suministro eficiente, seguro y sostenible. Con presencia internacional y una firme apuesta por la innovación, la digitalización, la economía circular y la protección del medio ambiente, la compañía impulsa proyectos que contribuyen a mejorar la calidad del agua, optimizar los recursos, reducir el impacto ambiental y fortalecer la resiliencia hídrica frente al cambio climático. Su compromiso con la colaboración institucional, la investigación y el desarrollo de soluciones avanzadas la sitúa como un agente clave en la construcción de un futuro más sostenible para las personas y el planeta.