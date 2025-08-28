Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Voluntarios sacan lodo de los bajos de Paiporta. EFE

La Generalitat ha pagado cinco de cada diez euros prometidos

El Consell ha abonado 166 millones de los 230 presupuestados para restituir los bienes de primera necesidad de los afectados

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:36

El Consell también ha movilizado sus recursos para hacer frente a la tragedia. Con datos de julio, con lo que la cantidad todavía podría ... verse incrementada, el Ejecutivo valenciano ha destinado 976,1 millones para paliar los daños. Hasta esa fecha ha abonado 522,4 millones lo que supone el 53,5% del total. Es decir, la Generalitat ha pagado ya cinco de cada diez euros invertidos.

