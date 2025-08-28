La Generalitat ha pagado cinco de cada diez euros prometidos

El Consell también ha movilizado sus recursos para hacer frente a la tragedia. Con datos de julio, con lo que la cantidad todavía podría ... verse incrementada, el Ejecutivo valenciano ha destinado 976,1 millones para paliar los daños. Hasta esa fecha ha abonado 522,4 millones lo que supone el 53,5% del total. Es decir, la Generalitat ha pagado ya cinco de cada diez euros invertidos.

Por un lado, la Generalitat en julio ya había facilitado el acceso a financiación a coste cero a 438 empresas y autónomos afectados por las riadas por un valor de 123,8 millones de euros. Las operaciones realizadas han permitido a los beneficiarios ahorrarse 14 millones de euros« que corresponden al tipo de interés que se aplica a este tipo de operaciones en condiciones de mercado. Hay que destacar que el Gobierno valenciano ha puesto a disposición del tejido empresarial 350 millones en líneas de liquidez habilitadas desde el Institut Valencià de Finances (IVF) y Afín SGR, que gracias a la aportación directa de la Generalitat de 65 millones.

Además, el Consell, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), ha pagado ya los primeros cuatro millones de euros de anticipos a pymes y comercios afectados por la riada dentro del Plan Ara Empreses. El número de proyectos de inversión concedidos asciende a 271, de los cuales el 65,6% (178 solicitudes) son de comercios, servicios y hostelería y el 34,3% (93 solicitudes) de pymes industriales.

También ha abonado ya cerca de 166 millones de euros en ayudas directas a personas que perdieron su vehículo durante las riadas del pasado 29 de octubre.

Por otra parte, el Ejecutivo valenciano ha abonado otros 166 millones en ayudas para bienes de primera necesidad para lo que se articuló una subvención directa de 6.000 euros sin papeleo burocrático. Se han recibido 40.000 solicitudes y se ha pagado ya el 72,4% del importe total.

El Consell ha duplicado el presupuesto inicial del Bono 'Recuperem Turisme 2025' situándolo en 10,1 millones de euros tras la acogida que tuvo el programa desde su puesta en marcha el pasado 12 de mayo. Con esta ampliación, la dotación aumenta en 5 millones de euros.

Van a buen ritmo otras ayudas como las concedidas para alquiler de viviendas donde de los 50 millones presupuestados se han abonado 14,2 con el 78,7% de las solicitudes resueltas o las subvenciones para municipios donde se han resuelto el 100% de las peticiones y se han pagado 23 millones.