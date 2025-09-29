Gandia asegura que ha evitado una riada El alcalde sostiene que sus depósitos de tormenta y estaciones de bombeo han hecho que hubiera 55 millones de litros de agua menos por sus calles

Unas infraestructuras que han evitado que los daños fueran mucho mayores. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha comparecido tras la reunión del Cecopal mantenida este mediodía y ha destacado muy positivamente «la capacidad de los cinco depósitos de tormenta y de las cuatro estaciones de bombeo en su función de aliviar muchos litros de agua que podrían haber causado problemas importantes».

La ciudad de Gandia, según Prieto, «contaba con una infraestructura preparada y una infraestructura en el subsuelo que funcionaba correctamente. De hecho, han reducido el caudal a 22 millones de litros por hora y en dos horas, para que se hagan una idea, han descargado los colectores y depósitos de aguas pluviales de 55 millones de litros de agua que podrían estar en la vía pública, pero los han retenido las infraestructuras hídricas para que no causen un problema aún mayor».

Al tratarse de un fenómeno tan complejo, «imaginen no tener infraestructuras de aguas residuales; de qué problemas estaríamos hablando, teniendo en cuenta las fuertes lluvias que se han producido. Sobre todo, insisto en el corto periodo de tiempo en que se han producido».

El primer edil ha destacado que si las lluvias hubieran caído de una manera más sostenida «evidentemente los problemas hubieran sido otros, pero se han concentrado en un período que ha causado algunos problemas puntuales que, por el momento, aún persisten».

Prieto ha señalado que se ha atravesado un episodio muy fuerte de lluvias, «pero lo más destacable es que ha sido un fenómeno convectivo, es decir, muy intenso, intensísimo, en algunos momentos como hacía tiempo que no se recordaba, especialmente en el distrito marítimo y que se ha producido en muy poco tiempo. Y esa ha sido la complejidad y eso es lo que ha hecho que esos problemas puntuales fueran aún mayores en aquellas zonas que han tenido picos más importantes de lluvia».

«No se trata solo, que también, de los muchos litros que han caído, en la estación municipal ubicada en el Grau ha habido 104,6 litros por metro cuadrado», ha añadido, sino que la intensidad ha sido torrencial.

La lluvia ha obligado a cortar algunas calles: «Las hemos tenido cortadas desde el primer momento en prevención de que no pasara nada, fundamentalmente concentrados en la playa de Gandia, Mareny de Rafalcaid, la zona del Marxal y también la de Marxuquera». Además, han caído árboles en varios puntos de la ciudad y un hombre ha sufrido un accidente sin consecuencias en el camino Assagador de Morant y los responsables municipales han informado a los ocupantes del cámping para que estuvieran alerta ante la situación». Ha insistido en seguir alerta porque el episodio aún no ha finalizado.

