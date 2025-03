Gan Pampols exige al Gobierno ayudas a fondo perdido como con el covid

El vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols, ha comparecido en Les Corts para explicar su presupuesto que este año alcanza los 14 ... millones de euros, una cantidad que desde el PSPV han calificado de «raquítica». Gan ha reclamado al Gobierno ayudas a fondo perdido por la dana, tal y como sucedió con el covid, y ha hecho extensiva la petición de fondos a la Unión Europea. Ha incidido en la necesidad de que la UE active todos los instrumentos, como el Mecanismo 'Restore' que permite reprogramar fondos europeos estructurales y recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o del Fondo de Solidaridad.

En este sentido, Gan ha explicado que su conselleria no tiene capacidad de inversión porque se trata de un órgano de coordinación para la reconstrucción. «Esta vicepresidencia no construye carreteras, ni repara colegios, ni edifica ambulatorios (...). Nuestra tarea es ser el sistema nervioso de un esfuerzo colectivo sin precedentes», ha manifestado.

De los 14.069.240 euros de presupuesto, 3,62 millones van destinados al plan de recuperación y reconstrucción y 1,02 millones al de prevención, protección y respuesta ante catástrofes. Dos planes «complementarios», uno centrado en el presente y otro en el futuro, para «una visión integral».

Por capítulos, la mitad de sus presupuestos (7.770.510 euros) va para gastos en bienes y servicios, donde se incluyen 3,2 millones como presupuesto ordinario para el «funcionamiento cotidiano» de la Vicepresidencia y 4,57 millones como presupuesto extraordinario dana.

En esta partida se incluyen los 2,25 millones para la asesoría del plan de recuperación contratada a la consultora PwC. Pampols ha defendido que el trabajo de esta empresa será clave para identificar prioridades y generar herramientas de evaluación.

Otros 2,32 millones irán destinados al programa de coordinación, control y seguimiento contratado a la empresa pública Tragsa, que prestará asistencia técnica especializada sobre el terreno durante 12 meses con posibilidad de prórroga. «Ambos contratos son el corazón técnico del plan«, ha ilustrado.

El resto, casi seis millones, va para gastos de personal: siete altos cargos, 46 trabajadores (4 de ellos personal eventual) y 15 subdirectores adscritos de otras consellerias. Pampols ha rechazado que esta plantilla genere burocracia , sino que busca una estrategia unificada y coherente.

Mientras el capítulo de inversiones reales cuenta con 300.000 euros dedicados exclusivamente a obras menores necesarias en las instalaciones que actualmente ocupa en las dependencias que antes era un complejo sanitario.

Gan Pámpols ha destacado que se han reservado 600 millones para impulsar actuaciones prioritarias, de momento no asignados a ninguna conselleria. Un dinero, ha subrayado, que está «preposicionado, no disperso», y que su departamento evaluará cómo repartir.

En general, el vicepresidente ha explicado que sus cuentas se diseñaron con austeridad y sin partidas superfluas. «No estamos ante un fenómeno meteorológico más: estamos ante una emergencia de país que exige una respuesta estructural, planificada y sostenida en el tiempo», ha recalcado, y ha reiterado que su departamento es finalista y temporal.

Por parte del Consell, ha indicado que aprobó un primer crédito extraordinario de 700 millones en diciembre, mediante el endeudamiento autorizado por el Gobierno, del que se han ejecutado casi 300 millones para las actuaciones más urgentes. Ha negado falta de ejecución porque «no se trata de gastar deprisa, sino de gastar bien porque estamos hablando de deuda».

En segundo lugar, ha recordado que este mes se aprobó otro crédito extraordinario de 2.364 millones. Según ha apuntado, las mayores partidas van para el plan de recuperación (los 600 millones todavía no asignados) y para las consellerias de Infraestructuras (499,99 millones), Hacienda (320,14 millones), y Emergencias (243,29 millones).

Por parte del PSPV ha intervenido Rosa Peris ha tachado los presupuestos de «raquíticos y decepcionantes» y ha criticado la externalización del plan de recuperación y que el proyecto no hable de cambio climático. «Con 16 personas usted no arregla esto, así que nos está engañando», le ha señalado y ha sostenido que no tiene ni «poder ni autoridad» en el Consell.

Desde Compromís, Isaura Navarro le ha pedido que esté «vigilante» con los contratos adjudicados y ha lamentado que se tarde en el diagnóstico cuando los afectados tienen «un problema serio». «La gente dice que usted ha aparecido allí con una libretita, ha apuntado cuatro cosas y se ha ido», ha manifestado. Ha recordado el problema de los cerca de 6.000 ascensores que todavía no han sido reparados.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha explicado que hay una imposibilidad material para ir más rápidos. El problema es que falta mano de obra y problemas técnicos por lo que no se pueden reparar más de 65 ascensores al día.

Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha sostenido que el presupuesto de Pampols tiene sentido y le ha agradecido su claridad, si bien ha reiterado que no cree que fuera necesario crear una vicepresidencia ad hoc. Ha aprovechado para denunciar que a su grupo le ha llegado que el Consorcio de Compensación de Seguros «está exigiendo mordidas a pequeñas empresas para que paguen a peritos externos privados para agilizar los trámites».