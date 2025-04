Galardón para LAS PROVINCIAS por su cobertura de la dana

Jorge Alacid Valencia Miércoles, 30 de abril 2025, 16:50 Compartir

La cobertura que desplegó LAS PROVINCIAS durante la dana, sobre todo en los días inmediatamente posteriores al 29 de octubre, ha sido reconocida con una nueva distinción. Al galardón concedido recientemente por el periódico vasco El Correo, que le ha distinguido con un accésit en sus premios anuales «por informar poniendo en primera fila a las víctimas», se añade ahora el que otorga cada año la web La Buena Prensa, medio de referencia a nivel nacional en el ámbito de la comunicación, cuyo fallo se hizo público este martes con un palmarés que sitúa a nuestro diario con un total de cuatro premios. El más prestigioso, el que merece en el apartado de 'Hechos imprevistos': un primer premio que avala el esfuerzo editorial sin precedentes que esta casa protagoniza desde hace seis meses, con ese mismo principio que subrayaba el premio de El Correo y figura en nuestra cabecera: no olvidar a las víctimas.

Para los promotores de los galardones, «cada año, el nivel de los trabajos presentados a los premios va en aumento». «Por eso no resulta extraño ver que poco a poco aumenta el número de finalistas en algunas categorías», explican. Y añaden: «Que podemos leer y ver excelente periodismo en España y en América Latina no es tener una visión muy optimista del panorama de los medios: la afirmación nace de la lectura diaria de numerosos diarios y revistas». A su parecer, «uno de los datos más relevantes del premio es que en la lista de galardonados figuran hasta veintidós medios, que hay trabajos en papel y on line premiados, que los medios regionales golean a los nacionales y que cada vez hay más informaciones que apuestan por las nuevas narrativas».

Una conclusión que se refleja en el total de distinciones: a LAS PROVINCIAS le antecede con cinco reconocimientos El Diario Vasco, editado también como en nuestro caso por el grupo de comunicación Vocento, en el que figura igualmente El Correo, que se lleva cuatro premios. Es el mismo número de galardones que reconoce a las candidaturas presentadas por El Mundo.

Ese primer premio que obtiene nuestro diario se une al que suma en esa misma categoría de 'Hechos Imprevistos' por la cobertura del incendio de Campanar. Los otros dos galardones van a parar a Txema Rodríguez, fotoperiodista y jefe de Edición Gráfica de LAS PROVINCIAS, en dos categorías: por las imágenes que entrega en su serie 'Apariciones' que se publica cada sábado en la edición impresa y por las fotos que también aportó a la cobertura conjunta de la dana. Imágenes que ilustran el dolor de aquellos días y encarnan el espíritu de solidaridad y compasión común a la apuesta informativa de nuestro periódico.