La falta de fumigación dispara las plagas de mosquito tigre

«Estuve apenas dos minutos en mi campo de caquis y me dejaron acribillado»

Juan José Alepuz llegó tranquilamente a su campo de caquis el día 25 de junio. «No estuve ni dos minutos y me dejaron acribillado. Con eso ya tuve suficiente. Jamás había visto nada igual y tengo 71 años», explica este agricultor de Benifaió. Cuenta que eran las siete de la mañana cuando se bajó del coche y al llegar cerca del primer árbol del huerto «una nube de mosquitos tigre y moscas negras se me tiró encima».

Le llenaron de picaduras por brazos, cara, barriga, piernas... De hecho, se le cerró uno de los ojos después de sufrir ocho mordeduras en párpado y alrededores. «Hasta se me metían por dentro de la camisa. Picaban por todas partes», recalca Alepuz.

«Me subí rápidamente al coche y el que me acompañaba no se atrevió a entrar en el campo al ver la que tenía encima», recalca. Juan José se fue a casa rápidamente donde tiene medicinas que ya se había aplicado en otras ocasiones. Gracias a eso no hizo falta que se fuera a un centro de salud. «Más tarde volví al campo y me puse a trabajar», indica. Pero lo tiene claro: «Si es un niño el que se acerca al huerto y le atacan, lo tienen que ingresar en la UVI por la cantidad de picaduras que se habría llevado», añade.

«Nunca me había pasado una cosa así. Los insectos siempre te pican si trabajas en el campo, pero nunca como me pasó el miércoles pasado», recalca. Ya hace diez días desde que sufrió el ataque y todavía persisten algunas hinchazones y marcas por distintas partes del cuerpo que le produjeron.

Para Juan José Alepuz, la solución para que no se repitan estas situaciones pasa porque las administraciones se impliquen y eviten que se produzca la proliferación de estos insectos. «No importa que no haya llovido. El mosquito tigre necesita muy poca agua y con la humedad que tiene el árbol parece que tienen suficiente», aclara. «La Conselleria de Agricultura tiene que dar un paso al frente», afirma convencido.

Alepuz tiene plantaciones de caquis, melocotones y naranjas. «Cuando recogemos la naranja nunca nos pasa, porque lo hacemos en invierno y no hay tantos insectos. Pero lo del otro días fue excepcional», recalca.