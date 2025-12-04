Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
Dos trabajadores vigilan un solar con coches siniestrados por la dana. IVÁN ARLANDIS

La Fiscalía apoya a Argueso y exige saber cuándo y quién recibió el ofrecimiento de los agentes medioambentales el 28 de octubre

La defensa del exsecretario autonómico de Emergencias había recurrido un auto de la jueza en la que la magistrada desdeñaba la importancia de la trazabilidad del mensaje de la Conselleria de Medio Ambiente

A. Rallo
Álex Serrano López

A. Rallo y Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:11

La Fiscalía se ha alineado con la defensa de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias durante el 29 de octubre de 2024, y ha pedido ... a la jueza de Catarroja que investiga la causa de la dana que pida a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat un informe sobre «la trazabilidad de la comunicación remitida el 29 de octubre de 2024 a las 12.19 horas, a través del sistema de Registro Departamental, por el director general de Medio Natural y Animal, indicando la fecha y hora en que se recibió en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, la persona que accedió a dicha comunicación en la citada agencia, el momento en que fue descargado su contenido y, en su caso, si la misma fue reenviada a otros usuarios del sistema informático de la Generalitat». Distintos testigos en el juzgado han entrado en contradicciones sobre cuándo y quién recibió el ofrecimiento del día 28 y si la dirección de la emergencia lo conocía en las horas más oscuras del 29.

Te puede interesar

