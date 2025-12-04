La jueza suspende la declaración de Suárez tras más de ocho horas de comparecencia
El testigo será citado otro día para que sea interrogado por los 14 abogados que todavía no han preguntado
Valencia
Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:36
La jueza ha decidido suspender la declaración del testigo Jorge Suárez tras más de ocho horas de comparecencia. El funcionario clave de la gestión de ... la emergencia será citado otro día para completar la testifical. La instructora ha tenido en cuenta la petición de la defensa de Emilio Argüeso, el primero de los letrados que ha señalado la extensa duración de la comparecencia y otros compromisos de agencia.
La Fiscalía, por su parte, no se ha opuesto. El testigo, que tenía la voluntad de continuar, estaba algo cansado, lógicamente por lo extenso de la testifical. Un desarrollo normal de la comparecencia hubiera alargado la vista hasta la noche.
