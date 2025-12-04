Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vuelven los circos con animales a Valencia
Suárez, en el juzgado de Catarroja. J. L. Bort

La jueza suspende la declaración de Suárez tras más de ocho horas de comparecencia

El testigo será citado otro día para que sea interrogado por los 14 abogados que todavía no han preguntado

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:36

La jueza ha decidido suspender la declaración del testigo Jorge Suárez tras más de ocho horas de comparecencia. El funcionario clave de la gestión de ... la emergencia será citado otro día para completar la testifical. La instructora ha tenido en cuenta la petición de la defensa de Emilio Argüeso, el primero de los letrados que ha señalado la extensa duración de la comparecencia y otros compromisos de agencia.

