Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de un ciclo formativo de la familia de Informática, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Faltan profesores de Matemáticas, Orientación e Informática para cubrir vacantes en los centros valencianos

Educación busca candidatos para 357 plazas de difícil cobertura

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:53

La Conselleria de Educación resolverá este viernes la primera adjudicación de plazas de difícil cobertura, que suma 357 puestos docentes de centros públicos que no ... han podido ser cubiertos desde el inicio del curso. La mayoría pertenecen a las áreas de Matemáticas (74), Orientación Educativa (77) e Informática (27), que representan, con mucha diferencia, las especialidades con mayores déficits en el sistema educativo valenciano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Faltan profesores de Matemáticas, Orientación e Informática para cubrir vacantes en los centros valencianos

Faltan profesores de Matemáticas, Orientación e Informática para cubrir vacantes en los centros valencianos