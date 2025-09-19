Faltan profesores de Matemáticas, Orientación e Informática para cubrir vacantes en los centros valencianos

La Conselleria de Educación resolverá este viernes la primera adjudicación de plazas de difícil cobertura, que suma 357 puestos docentes de centros públicos que no ... han podido ser cubiertos desde el inicio del curso. La mayoría pertenecen a las áreas de Matemáticas (74), Orientación Educativa (77) e Informática (27), que representan, con mucha diferencia, las especialidades con mayores déficits en el sistema educativo valenciano.

Todos los puestos han ido pasando por las adjudicaciones ordinarias (dos por semana) que sirven para subsanar las necesidades que presentan los centros tras notificar bajas, jubilaciones o el inicio de permisos, como el de maternidad o paternidad, y en las que sólo pueden participar los interinos que componen las bolsas de trabajo.

Sin embargo, acaban en la adjudicación de difícil cobertura porque ningún candidato los elige. Bien porque los puestos no son muy atractivos (jornadas parciales o en localidades de interior o alejadas de grandes ciudades), porque las bolsas de esas especialidades están agotadas o porque hay una cantidad importante de interinos desactivados (no participan, aunque no pierden su posición).

Para conseguir candidatos y que los centros afectados completen sus plantillas, en los procesos de difícil cobertura los requisitos de participación se flexibilizan. El principal cambio es que ya no son una opción exclusiva para los interinos, pues cualquier candidato que cumpla los requisitos para ejercer en la docencia puede pedir plaza, que se asigna por sorteo.

En dos especialidades se va un paso más allá. Desde 2024 no se exige el máster de Secundaria para las especialidades de Informática (propia de la ESO y de Bachillerato) y Sistemas y Aplicaciones Informáticas (de FP). Esta prerrogativa se mantendrá este curso ante la dificultad de atraer estos perfiles ante el tirón que tienen entre el sector privado.

En ejercicios anteriores, cuando se exigía el requisito de formación inicial previa, decenas de centros estuvieron varios meses sin poder cubrir los puestos, con el consiguiente agravio para el alumnado. Antes de aplicarse la exención se realizaron envíos masivos de emails a aspirantes de oposiciones e incluso a las universidades que ofertaban el máster, aunque finalmente la solución definitiva pasó por no reclamar el citado postgrado. Eso sí, aquellos que consigan plaza sin este título deben firmar una declaración responsable en la que se comprometen a a sacárselo durante el ejercicio actual.

Por último, todos los puestos incluidos en este procedimiento se corresponden con especialidades de Secundaria y Bachillerato (una docena), Formación Profesional (25, la gran mayoría con muy pocas plazas) y Enseñanzas de Régimen Especial (para ejercer en conservatorios o Escuelas Oficiales de idiomas).