Fallece una bebé de un año en el Hospital General de Alicante por una posible meningitis Vista panorámica del hospital General de Alicante, que será reformado en los próximos meses. / LP Siguiendo el protocolo, se ha suministrado quimioprofilaxis a los familiares y profesionales que tuvieron contacto con la menor EFE Lunes, 29 abril 2019, 18:45

Una niña de un año ha fallecido por una posible meningitis en el Hospital General de Alicante, donde ingresó de urgencias «bastante grave» en la UCI pediátrica de este centro. La pequeña llegó al centro sanitario en la madrugada del jueves al viernes y murió aproximadamente dos horas después, a pesar de que el personal facultativo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica hizo «todo lo posible por ayudarla y salvar su vida», señalan fuentes de la conselleria.

Inmediatamente se puso en marcha el protocolo habitual de medidas preventivas, en el que se administró quimioprofilaxis a contactos familiares (entorno de la menor) y profesionales (personal sanitario que la atendió).

A la espera de los resultados definitivos de los análisis que confirmen la causa del fallecimiento, todo apunta a que se trata de una posible meningitis.

En la Comunitat está financiada la vacuna contra a la meningitis C a los 4 y a los 12 meses, mientras que a los 12 años se administra una nueva dosis de la vacuna. Precisamente a partir de mañana la Conselleria de Sanidad sustituirá la vacuna frente al meningococo C que se recomienda a los 12 años de edad por una que confiere protección a más serogrupos causantes de la meningitis: la vacunación actual se cambiará por una vacuna tetravalente frente a los meningococos A, C, W e Y. Se sustituirá el calendario de vacunación infantil para aquellos nacidos en 2007, mientras que para el resto de adolescentes se iniciará a partir de enero de 2020.

La Asociación Española de Pediatría solicitó que se vacune también de estos tipos de meningococo a los niños de un año, edad que tenía la pequeña fallecida en Alicante. Según esta asociación, se está apreciando un aumento progresivo de casos de meningitis en lactantes y niños pequeños hasta 4 años.

Mientras tanto, la que continúa sin estar financiada por la Seguridad Social es la vacuna contra el meningococo B, aunque se ha exigido en numerosas ocasiones que se incluya en el calendario. Pero por el momento no es así y la vacuna, que en las farmacias está a la venta con el nombre de Bexsero, supera los 100 euros cada una de las tres dosis necesarias. Se empieza a administrar a los dos o tres meses de edad. Los casos de meningitis han aumentado en España en los últimos cuatro años y y en 2018 se incrementaron un 27 %.