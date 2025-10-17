Fallece Arturo López, hermano del mecenas de la pilota y miembro activo del PSPV de Lerma Dueño de una administración de lotería que repartió el primer premio de Navidad en los 90, ha muerto de forma repentina a los 66 años

Moisés Rodríguez Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 13:10

Dolor en la cultura y en el deporte valenciano, en especial de la pilota valenciana, ante el repentino fallecimiento de Arturo López, hermano de José Luis López, mecenas de diferentes iniciativas y, en especial del deporte autóctono. Arturo López ha muerto a los 66 años en la mañana de este 16 de octubre y su capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio Municipal de Valencia hasta las 18 horas, cuando está previsto el responso en su memoria.

Arturo López ha regentado una administración de lotería en la Avenida del Oeste, que fue noticia en los años 90 porque entregó una gran parte de un primer premio en Navidad. Además, fue miembro activo en el PSPV durante la etapa de Joan Lerma, siendo muy afín y del núcleo de confianza del ex presidente de la Generalitat (aunque siempre permaneció en segunda fila, alejado de los focos mediáticos). Está previsto que el exdirigente socialista acuda al tanatorio a mostrar sus respetos y condolencia a su familia.

Entre sus allegados está José Luis López, empresario vinculado especialmente al sector editorial y mecenas de la pilota. Por el tanatorio también han pasado personas vinculadas a la vaqueta como el expilotari Alfredo Hernando 'Fredi', el expresidente de la Federació Daniel Sanjuán o el presidente de la Confederación Internacional (CIJBS), Alberto Soldado. También ha estado el exconsejero y uno de los accionistas mayoritarios del Levante, Miguel Ángel Ruiz, y su hermana, Kika Ruiz, patrono de la Fundación granota. Arturo López ha sido hasta el fallecimiento presidente de la Fundació José Luis López, entidad a través de la cual se han canalizado las diferentes ayudas. En lo que respecta a la vaqueta, se respalda a la Federació y se han organizado torneos, entre otras actividades.

José Luis López, además, adquirió el trinquet de Pelayo cuando estaba a punto de cerrar. Arturo López ha sido habitual en los últimos años a las partidas en la catedral de la pilota y también asumió el cargo de patrono de la Fundació. Esta entidad gestionó la vaqueta profesional y en la actualidad organiza las actividades en la Ciutat de la Pilota de Moncada.

A través de la Fundació José Luis López, los dos hermanos han realizado también donaciones desinteresadas para el fomento de la actividad cultural, además de dotaciones y organización de eventos benéficos. Por ejemplo, se impulsó un concierto en favor de los afectados de la dana. Una parte importante de las inversiones se han realizado en El Genovés, localidad a la que los López están muy vinculados.