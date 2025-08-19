Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Doce kilómetros de atascos en la A-7 por un accidente en Bétera
Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un incendio forestal. EFE/Brais Lorenzo

Los expertos alertan de que el humo de los incendios forestales puede aumentar las muertes por causas respiratorias

La Sociedad Española de Epidemiología señala que estos fuegos emiten partículas altamente tóxicas

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 13:51

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha advertido este martes de que el humo de los incendios forestales que afectan a España está asociado a ... aumentos de mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares. Así se ha mostrado la sociedad, que ha querido expresar su preocupación ante la ola de incendios forestales y las elevadas temperaturas que afectan a España y que, por el momento, ya han arrasado más de 300.000 hectáreas. En la Comunitat este lunes llegaron a coincidir seis incendios forestales al mismo tiempo, aunque afortunadamente la situación está ya controlada, a diferencia de otros puntos de España.

