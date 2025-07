Expediente X: ¿Dónde está la imagen de San Isidro que sobrevivió a la dana?

En Chiva hay un misterio por resolver. Ni los poderes fácticos, sea bien la política o la Iglesia, saben cómo llegar a la solución. ... Ha desaparecido la imagen de San Isidro y nadie sabe dónde está. Desde la barandilla del puente nuevo hay vistas a una hornacina destrozada, que sobrevivió a la fuerza de la dana pero que ha sido derribada por el poder de las máquinas excavadoras.

Para tratar de resolver este asunto hay que ir por orden. La primera pregunta es para Loren, la propietaria del chalé donde estaba la hornacina y el santo, en la pared que da al paseo de San Isidro: «No sé dónde está la imagen. Tras la dana que arrasó con todo, el santo seguía en la hornacina con los bueyes, porque la puerta estaba cerrada con candado. No se podía acceder pero estaba cerrada, por lo que todo apuntaba a que estaba dentro». La teoría es que la base donde estaba la imagen cedió por la fuerza del agua y esta había caído por dentro de la pared.

La imagen es de la mañana después de la dana, con la hornacina del santo cerrada. LP

El problema es que ahora la maquinaria que trabaja en el cauce del barranco de Chiva ha arrasado con la pared donde estaba la hornacina y, salvo que un milagro o alguien lo acredite, es fácil que se haya llevado por delante una de las imágenes más veneradas en Chiva.

Esta era la cuarta riada a la que sobrevivía San Isidro. De hecho, junto a la hornacina había una azulejo que decía: «Esta imagen fue inundada y afectada por las aguas del día 28-9-1949 y restaurada el día 24-4-1982». De esta manera, el santo fue testigo de las riadas de 1949, 1957, 1983 y 2024.

«No sé que ha pasado. Las máquinas se han llevado hasta parte del terreno de mi casa y ni siquiera me pidieron permiso para poder entrar», señala Loren, que trata que le den luz y agua para poder volver a su vivienda.

La hornacina, en una imagen de esta semana, destrozada por las obras de ampliación del cauce. IVÁN ARLANDIS

En el Ayuntamiento tampoco saben nada. Al tocar a su puerta, responde el alcalde, Ernesto Navarro: «Pregunté al párroco y me dijo que parece que estaba en casa de una vecina que lo rescató. No sabemos mucho más de la imagen del santo». Navarro no estaba al mando el día de la dana, sino que llegó a la alcaldía a través de una moción de censura unas semanas después.

La versión del alcalde la confirma el cura párroco de Chiva don Javier. «No sé dónde está el santo. La imagen no es de la iglesia sino que es propiedad de los vecinos de la calle. Nos dijeron que San Isidro cayó al interior de la pared por la fuerza del agua y que estaba allí dentro roto en varios pedazos pero no sé mucho más. Y que una vecina lo rescató». De momento, la vecina no aparece. Si los poderes fácticos no saben nada, ahora sólo queda que aparezca alguien que obre el milagro de haber recuperado el santo.

Una de las teorías que circulan es que se haya desecho la imagen de escayola por el efecto del agua. Otra versión, que gana cada día que pasa más credibilidad, es que las excavadoras que trabajan en la zona hayan acabado con ella. Los vecinos del paseo sienten la pena, la de no volver a sus casas desde hace ocho meses, la de haber perdido sus recuerdos y la de no saber donde está el santo que protegía la calle.