Absuelven al exmando de la policía acusado de odio por vincular delincuencia con inmigración ilegal

La Audiencia Provincial ha absuelto al exmando de la Policía en Valencia, Ricardo Ferris, de un delito contra contra los derechos fundamentales y las libertades ... públicas. El fiscal pedía para él una pena de tres años de cárcel, pero el tribunal ha decidido la absolución al considerar que hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.

Los hecho ocurrieron el 14 de octubre de 2022 cuando el entonces inspector de la Policía Nacional y jefe de la Comisaría Centro de Valencia, Ricardo Ferris, participó en un acto organizado por Vox sobre seguridad ciudadana.

En dicho acto, el acusado lanzó una serie de manifestaciones sobre inmigración. En concreto lanzó afirmaciones como que «la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil son extranjeros» y que «todos los que vienen en las pateras son expresidiarios». También señaló que "mi madre me decía: la única manera que tenemos de hacer que el perro no cague en casa es meterle el morro en la mierda un par de días y... Yo lo que quiero es esto, meterles a ustedes el morro en la situación actual y que empiecen a actuar".

Estas afirmaciones, y otras que vertió en el curso de su intervención, causaron una fuerte polémica que llevó a su destitución como jefe de la comisaría y a la apertura de un expediente disciplinario que se ha paralizado a la espera de que concluyera el proceso penal. En el ínterim, el inspector pidió su paso a segunda actividad y lo hizo «muy sereno»: «No os preocupéis por mí, que yo no soy ninguna víctima, ni tengo vocación de mártir, soy un policía». En su comunicado, dedicó unas palabras a Marlaska: «Así que voy a hacerle frente al ministro y a todo su entorno decadente, respondiendo a todos y cada uno de sus ataques y difamaciones con toda la contundencia que merece, eso sí, a partir de ahora desde otras trincheras diferentes».

La sentencia se acoge a los márgenes de la libertad de expresión. Así el tribunal considera que "aun admitiendo que el acusado se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión y consideramos que la imposición de penas de prisión en este caso supondría una reacción desproporcionada, convirtiendo el Derecho Penal en un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión".