Ricardo Ferris en en el juicio. Irene Marsilla

Absuelven al exmando de la policía acusado de odio por vincular delincuencia con inmigración ilegal

La Audiencia de Valencia considera que las manifestaciones las ampara la libertad de expresión

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:03

Comenta

La Audiencia Provincial ha absuelto al exmando de la Policía en Valencia, Ricardo Ferris, de un delito contra contra los derechos fundamentales y las libertades ... públicas. El fiscal pedía para él una pena de tres años de cárcel, pero el tribunal ha decidido la absolución al considerar que hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.

