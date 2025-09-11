Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
Los bomberos, en la calle Ramón y Cajal de Chiva, en pleno servicio. LP

Evacúan un edificio de seis alturas junto al barranco de Chiva por un escape de gas

Los bomberos desalojan a todo el vecindario de una finca que ya tuvo que ser revisada al milímetro tras la dana del 29 de octubre

Héctor Esteban

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:22

Los bomberos han dado la orden de evacuar un edificio de seis alturas en la calle Ramón y Cajal de Chiva por un posible escape de gas. El suceso se ha dado un poco antes de las dos de la tarde cuando los propios vecinos han dado la voz de alarma a través del 112 por el fuerte olor que había en la finca.

En un principio, los residentes pensaban que alguien había podido derramar gasolina en alguna zona del edificio pero al ver que no era así han llamado a Emergencias para comunicar la situación.

Este edificio fue uno de los desalojados tras la dana del 29 de octubre, ya que está levantado en una de las paredes del barranco de Chiva. Durante varios días estuvo desalojado y finalmente, tras un exhaustivo seguimiento para garantizar la seguridad de todos los vecinos, estos volvieron a sus casas. En los garajes se acumuló una gran cantidad de agua y se dieron por perdidos todos los vehículos allí aparcados.

Además, junto al edificio, en su cimentación, se está trabajando en el mismo cauce para reconstruir una zona que fue totalmente arrasada por la dana. Desde hace meses, hay maquinaria pesada operando con el objetivo de hacer un cauce que permita atemperar futuras avenidas de agua.

