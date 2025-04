Esther Gómez: «La reforma universitaria no debería centrarse en un ataque a las privadas»

Esther Gómez es secretaria autonómica de Universidades desde julio de 2023. Es doctora en Ingeniería de Caminos y profesora en la Universitat Politécnica. También ha ... ocupado el puesto de vicerrectora de Estudiantes en la UPV.

- ¿Qué le parece las medidas tomadas por el Gobierno sobre universidades privadas?

- Creo que la modificación del Real Decreto 640/2021, la reforma universitaria, no debería haberse centrado en el ataque a la universidad privada. Lo que nos tiene que preocupar es que dispongamos de los mecanismos necesarios para garantizar la calidad del sistema universitario público y privado en España y en eso se tiene que centrar este Real Decreto, en diseñar mecanismos e instrumentos que nos permitan garantizar que la formación que estamos dando a los estudiantes de estudios superiores en España tiene la calidad suficiente. No creo que el debate tenga que ponerse en si se incrementan los requerimientos que se va a exigir a la universidad privada cuando muchas de las cosas que recoge el Real Decreto ya aparecían en la LOSU y lo recogía el Real Decreto anterior.

- ¿Cuál debería ser la prioridad?

- El foco hay que ponerlo en la garantía de calidad para los estudiantes, pero de todas las universidades públicas y privadas. Creo que así lo recoge el Real Decreto, lo que pasa que no sé por qué la noticia se ha desviado de lo que está haciendo. Si se lee en el fondo está poniendo unos requisitos de calidad para todas las universidades. Es verdad que dice que en los primeros cinco años tendrán que llegar a 4.500 estudiantes y eso hace que universidades nicho, de Negocios o de Salud, les pueda costar mucho conseguirlo y a lo mejor no procede que sean como tal universidades, sino centros adscritos a otras universidades.

-¿Era una medida necesaria en estos momentos?

- No creo que haya que atacar a la universidad privada ni poner en entredicho la calidad de la universidad privada española que es absolutamente necesaria y complementaria a la universidad pública. No sé si era del todo necesario porque realmente lo único de nuevo que tiene el Real Decreto es que sea una agencia de calidad y acreditación independiente la que evalúe la creación de una nueva universidad.Creo que eso es bueno porque, hacía falta ponerlo. En nuestro caso tenemos la AVAP (Agencia Valenciana de Acreditación y Prospectiva), cuyo presupuesto se ha incrementado un 30% precisamente para que asuma muchas más competencias de las que tenía antes. Es muy importante que sean expertos independientes los que valoren la memoria con todos los requisitos que tiene que tener la universidad y eso se va a introducir si se aprueba este Real Decreto.

- ¿Qué aportan las universidades privadas a la sociedad?

- Creo que aportan la complementariedad que necesita el sistema público. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en la Comunitat más del 70% de estudiantes universitarios están en universidades públicas y algo menos del 30% en privadas. La pregunta es ¿hay oferta suficiente en la universidad pública para todos los estudiantes? La oferta no puede ser ilimitada porque la demanda de estudios superiores es creciente y además tenemos el mercado internacionalizado, o sea, vienen de fuera también a estudiar aquí. Además, España funciona como un distrito único universitario en el que pueden venir de cualquier autonomía. La consecuencia es que la oferta de plazas que saque una comunidad autónoma aunque fuera suficiente para los estudiantes que ha calculado que tiene, puede que se descompense porque vienen de otras comunidades.

- En la Comunitat hay cuatro privadas. ¿Se está gestionando alguna más?

- No, ahora mismo no tenemos ninguna solicitud de universidad privada adicional. Creo que las cuatro que tenemos están funcionando muy bien y gozan de reputación y calidad. Las privadas que tenemos complementan bien nuestro sistema.Alguna medida adicional es que hasta ahora los estudios de Veterinaria en la Comunitat sólo se podían estudiar en una privada. Ahora hay un proyecto para estudiar la implantación de esta titulación en un campus que tiene la Universidad de Valencia.

– Parece que está en la calle el hecho de que ir a estudiar a una universidad privada sea como un demérito, con menos nivel, más fácil aprobar. ¿Es así?

- No creo que esto sea así. La nota de acceso en Medicina está muy alta, más de 13, pero no creamos que los que entran en la universidad privada en esta carrera tienen menos de 12,5. Simplemente es que al final es una carrera con una demanda altísima y la oferta de plazas es amplia, pero aún así faltan porque además también vienen de otras comunidades autónomas, tengamos en cuenta que tenemos más o menos un 30% de estudiantado de otras comunidades autónomas en la Comunitat Valenciana, y tenemos un 30% de estudiantes universitarios que están en la privada. La privada ni es más fácil ni tiene que tener una mala reputación. Al final se mide con los mismos criterios que una pública y cada X años pasa por una reacreditación en la que se les piden evidencias de los exámenes que ponen, calificaciones, metodologías docentes, encuestas del alumnado. O sea que están exactamente igual de auditadas y de vigiladas que las públicas.

- ¿Qué novedades tiene este año la prueba de acceso universitaria?

- Este es uno de los motivos también por los que estamos luchando porque haya una PAU armonizada y común en todo el territorio nacional, porque luego compiten todas las comunidades autónomas. Este año en junio va a ser la primera PAU ya con unos criterios bastante armonizados, sobre todo en la fase común, en la fase general, al menos las comunidades del PP han conseguido consensuar bastante esos criterios de estructura de examen. Espero que esto en los próximos dos años termine de completarse y que tengamos un sistema de PAU a nivel general completamente armonizado. También se suprime la máxima optatividad que entró con el COVID.

-Creo que para los alumnos afectados por la dana se han puesto algunas facilidades.

- Ofrecemos una elección de cada estudiante, no al centro. Puede elegir si su convocatoria ordinaria es la de primeros de junio, como es para todo el mundo, o si su convocatoria ordinaria es en julio. Para que esa gente no se quede sin su extraordinaria habrá otra a final de julio en la provincia de Valencia. Esto lo aprobó la comisión gestora de las pruebas de acceso. Me encargué de llamar personalmente a todos los directores de los institutos de la zona afectada por la Dana y estuvimos viendo las distintas opciones que teníamos. En cualquier caso, las notas que saquen en la convocatoria de julio, tanto en esta comunidad autónoma como en el resto, se considerarán a efectos de admisión en la universidad como si fueran notas de junio.

- ¿Cómo va la financiación de las universidades?

- Ahora las universidades están tranquilas. Hemos incrementado cerca de 30 millones de euros la transferencia ordinaria que asciende ya a 877 millones de euros al año más los 43 millones y medio para compensar los gastos en los que incluyen por implementar normativa estatal y autonómica de obligado cumplimiento y 39 millones y medio adicionales que se suplementan con lo que haga falta tras su certificación para compensar la reducción de tasas que ha sido progresiva desde el curso 2016-17. Y estamos trabajando en el plan de financiación plurianual de forma conjunta con las cinco universidades públicas una con una particularidad que es muy relevante y es el consenso entre las cinco. que cuando yo llegué aquí no había. Creo que antes del curso 25-26 podremos firmar ese acuerdo que además irá dotado de recursos adicionales de hasta 40 millones de euros para las universidades.

- ¿Los presupuestos de este año se han portado bien con usted?

- Sí. En la Dirección General de Universidades hemos incrementado el presupuesto en 31 millones de euros, un 3% más, y en la Dirección General de Ciencia, en 2,7 millones, también un 2,8% de incremento. Nos permite implantar políticas nuevas. En Ciencia queríamos fomentar los doctorados industriales para favorecer la referencia de conocimiento de investigación de la universidad a la empresa. Vamos a sacar este año dos convocatorias nuevas de contratos para investigadores, unos para que desarrollen su tesis en las empresas de forma que tres años del contrato en la empresa lo va a pagar la Generalitat y un año la mercantil para desarrollar la tesis. Para el postdoctorado, también 3 años de contrato para que se produzca esa transferencia de tecnología a nuestro tejido.

- ¿Qué son las becas Manuela Solis?

- Hemos reestructurado la política de becas con el objeto de que ningún estudiante por motivos económicos se quede sin estudiar. Para nosotros era fundamental garantizar que cualquier persona pudiera acceder al sistema universitario valenciano. Estas becas sustituyen a las antiguas salario para que ese estudiante que tiene una renta muy baja no tenga necesidad de estar trabajando para poder estudiar. Ahora mismo todos los estudiantes que solicitan esta beca y cumplen los requisitos económicos de renta, tienen una beca que oscila entre los 3.500 euros que es el mínimo para todos y hasta 6.000 en función de las calificaciones.Además, hemos incluido a los estudiantes del ISEAC. el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat del que dependen los trece conservatorios superiores de música, de danza y las escuelas eh de arte y diseño eh superiores que tenemos en en la Comunidad Valenciana.

- ¿Qué más se hace para acercar la ciencia a la sociedad?

- Estamos también actualizando planes de estudios para que se adapten a las nuevas necesidades del mercado. Por otro lado, implementamos nuevas inversiones para la adquisición de equipamiento científico en las universidades y centros de investigación de forma que sean más competitivos a la hora de desarrollar proyectos de investigación y que puedan incorporar nuevas tecnologías también de cara a satisfacer necesidades de las empresas.

-¿Cómo está la investigación en la Comunitat?

- Bien. Además, ahora estamos de enhorabuena porque está abierta la primera convocatoria para contratar investigadores distinguidos internacionales de forma permanente. Por fin hemos conseguido hacer un plan estratégico a 6 años. Había muchos programas para captar el talento, pero se acababan a los cuatro o cinco años y entonces la retención no estaba garantizada. La clave está en la retención del talento. Este programa ya existe en otras comunidades como Cataluña y País Vasco y está dando unos resultados extraordinarios.

- ¿Qué tal la transferencia de conocimientos de la universidad a la sociedad?

- Es complicada, pero se puede hacer, o sea, es factible aunque da la impresión de que no llega, pero yo creo que sí. Nosotros ponemos recursos para que esto suceda. Respecto a la comunicación a la sociedad de lo que estamos haciendo, creo que es fundamental que haya vías muy claras para para contar lo que se hace no solo dentro de la universidad sino en colaboración con el mundo empresarial. Estamos desarrollando el portal de la ciencia de la Generalitat Valenciana, que lo que pretende precisamente es dar visibilidad a todo lo que es la oferta científica y promover que las empresas conozcan qué se está haciendo en cada universidad y en cada centro de investigación.

- ¿La inversión I+D está creciendo?

- La verdad es que hemos incrementado bastante. La línea más importante de financiación de proyectos de I+D es de 64 millones de euros, pero es que además la línea de atracción y retención de talento ha pasado de 17 a 21 millones de euros.