Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas este viernes: consulta el estado del tráfico La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado más de 36 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas

Atascos en la V-30 este viernes.

Viernes, 19 de septiembre 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 19 de septiembre, más de 36 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia. El atasco más importante se produce en la A-7, donde se registran más de seis kilómetros de colas entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona.

Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la CV-35 y la V-30, donde se registran nueve y siete kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: seis kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: dos kilómetros entre Aldaia y Quart sentido Barcelona

- CV-35: 4,5 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: cuatro kilómetros entre La Lloma Llarga y Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: un kilómetro entre La Lloma LLarga y Burjassot sentido Valencia

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: 1,5 kilómetros a la altura de Pinedo sentido puerto

- V-30: tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto

- CV-36: tres kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet sentido V-30

- V-31: 3,5 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo sentido Valencia

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.