Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas este viernes: consulta el estado del tráfico
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado más de 36 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas
Redacción
Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:53
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 19 de septiembre, más de 36 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia. El atasco más importante se produce en la A-7, donde se registran más de seis kilómetros de colas entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona.
Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la CV-35 y la V-30, donde se registran nueve y siete kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:
- A-7: seis kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona
- A-7: dos kilómetros entre Aldaia y Quart sentido Barcelona
- CV-35: 4,5 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia
- CV-35: cuatro kilómetros entre La Lloma Llarga y Cruz de Gracia sentido Ademuz
- CV-35: un kilómetro entre La Lloma LLarga y Burjassot sentido Valencia
- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7
- V-30: 1,5 kilómetros a la altura de Pinedo sentido puerto
- V-30: tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto
- CV-36: tres kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia
- CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet sentido V-30
- V-31: 3,5 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo sentido Valencia
Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.
