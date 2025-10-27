Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascos en la A-7 este lunes. DGT

Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas este lunes: consulta el estado del tráfico

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, donde se registran más de 18 kilómetros de retenciones

Redacción

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:20

Comenta

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 27 de octubre, más de 56 kilómetros de atascos en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, donde se registran seis kilómetros de colas entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona; otros seis kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona; cuatro kilómetros entre La Malla y el Polígono Industrial Sur sentido Madrid y otros dos kilómetros entre Mueros y San Antonio de Benagéber sentido Alicante.

Al mismo tiempo, la CV-35 y la V-30 también presentan nueve kilómetros de retenciones respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: seis kilómetros de colas entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: seis kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: cuatro kilómetros entre La Malla y el Polígono Industrial Sur sentido Madrid

- A-7: dos kilómetros entre Mueros y San Antonio de Benagéber sentido Alicante

- CV-35: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia

-CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- V-30: cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata setndio A-7

- V-30: dos kilómetros entre Castellar-Oliveral sentido puerto

-V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

-V-31: siete kilómetros entre Alfafar y Silla sentido Valencia

-V-21: tres kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

- A-3: tres kilómetros entre Chiva y Ventas del Poyo sentido Valencia

- A-3: dos kilómetros entre Quart de Poblet y el barrio de la Luz sentido Valencia

- CV-30: dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

