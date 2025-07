La entrada a Urgencias del Peset cambiará de sitio y el barracón para familiares está inactivo

La reforma de Urgencias del hospital Doctor Peset de Valencia ya está lista para comenzar. De hecho, este martes la constructora y la Conselleria de ... Sanidad firmarán el acta oficial de inicio de obras, que durarán un año y medio, hasta principios de 2027. Una de las primeras cosas que va a llamar la atención de los pacientes es que la puerta de entrada va a cambiar de sitio. Se traslada a la que hay unos metros a la derecha, una cristalera que actualmente se encuentra inactiva y que da acceso a una consulta. Era el antiguo acceso a Urgencias, que hace años se cambió y que durante estas obras se va a recuperar.

La primera fase durará dos meses y tendrá menos efectos sobre la capacidad asistencial, que apenas se verá reducida. A partir de octubre, con la segunda fase, habrá más problemas de espacio para la atención, pero durante el verano no se espera que haya saturaciones. Ni siquiera con las 118 camas que van a cerrar a partir del próximo viernes durante todo el mes de agosto (casi una de cada cuatro del hospital) y el cuádruple de las que están sin servicio en julio. No obstante, en caso de días puntuales de exceso de pacientes, que no suele ser habitual en agosto, se podrían reabrir algunas de estas camas si fuera necesario, aunque no se va a contratar más personal.

Ampliar A la izquierda, la actual puerta de Urgencias y la derecha, la que van a habilitar. LP

Durante las obras, las zonas exteriores del recinto se verán ocupadas con diferentes barracones y elementos de trabajo. La sala de espera para familiares, hecha de módulos prefabricados, se encuentra fuera de servicio por el momento, pero se prevé abrirlo cuando la capacidad dentro del centro lo requiera. Justo detrás la constructora ha puesto un cordón perimetral y ha colocado el cartel en el que informa de la realización de estas obras de ampliación y reforma de Urgencias, con una inversión de 5,2 millones de euros.

Además, en el parking al aire libre, en la parte trasera del hospital, al lado del centro de crónicos Padre Jofré y frente al edificio de Salud Pública, la constructora ha vallado una zona en la que está montando casetas con vestuarios de los obreros, material de trabajo y va a instalar contenedores. Están haciendo acopio de materiales y delimitando espacios para comenzar en estos días los trabajos. La UTE formada por Alcudia Servicios y Obras y ACSA Obras e Infraestructuras se va a hacer cargo de este proyecto.

Por tanto esta primera fase no interfiere en la capacidad de absorción de pacientes previstos en verano, ya que apenas afecta a la zona asistencial, pero aun así se ha vaciado la planta en la que estaban los directivos y mantenimiento para hacer hueco para más pacientes, y se han mudado a las instalaciones del EVES, en el mismo recinto pero en otro edificio. Se van a acondicionar los espacios existentes de modo que se garantice en todo momento una atención sanitaria urgente de calidad y se han rediseñado los circuitos asistenciales para cada fase de las obras.

En total habrá cuatro fases en este año y medio de obras. Unos trabajos que obligarán al centro de tener que habilitar espacios alternativos para salas de espera y unidades de preingreso de los pacientes, y para ello el departamento está realizando algunos cambios en el edificio. Con esta ampliación se logrará incrementar en un 21% la superficie dedicada a la atención urgente, alcanzando casi los 2.000 metros cuadrados.

El proyecto supone triplicar el espacio de la sala de atención a críticos y permite la atención a tres pacientes al mismo tiempo. La zona de consultas gana espacio, con zonas propias de trabajo para enfermería y auxiliares. En total habrá 11 consultas médicas, una consulta de Oftalmología, otra consulta de Psiquiatría, una de enfermería con dos puestos de trabajo, dos salas de curas, dos consultas de Traumatología y una sala de yesos con circuito específico.

También se crea un nuevo control de enfermería con zona de trabajo y una sala para pacientes que necesitan custodia. El área de recepción también será más amplia y la sala de espera para pacientes y familiares dobla el espacio para incrementar el confort. Otras mejoras que contempla el proyecto son una sala de observación y sillones de terapia rápida en la que se instalarán 34 camas de observación (ahora hay 25) que contarán con monitorización centralizada y se dispondrán según los niveles de cuidados requeridos.