Jorge Suárez, a su llegada a los juzgados de Catarroja. J. L. Bort

La enigmática confesión del cerebro de la emergencia al comparecer con Mazón: «Me sentí solo»

Jorge Suárez entrega en el juzgado su Moleskine , libreta donde anotó el primer mensaje del Es Alert

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:11

Jorge Suárez, ingeniero de profesión, tiene algunas rarezas, según ha explicado en su declaración ante la jueza. «Pemítanme que me ponga en modo profesor», llegó ... a decir en algún momento de su intervención. Aseguró, por ejemplo, que siempre toma notas en su Moleskine, modelo de libreta famosa por su calidad y asociada también al ejercicio del periodismo y otras actividades de impulso creativo. Recordó, por momentos, al carácter de José Ángel Nuñez, el jefe de la Aemet. El testigo ha decidido aportar la libreta a la causa. Es ahí donde consta por escrito el primer mensaje de las 17.45 horas, finalmente descartado. Lo redactó el propio Suárez.

