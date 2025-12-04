La enigmática confesión del cerebro de la emergencia al comparecer con Mazón: «Me sentí solo»

Jorge Suárez, ingeniero de profesión, tiene algunas rarezas, según ha explicado en su declaración ante la jueza. «Pemítanme que me ponga en modo profesor», llegó ... a decir en algún momento de su intervención. Aseguró, por ejemplo, que siempre toma notas en su Moleskine, modelo de libreta famosa por su calidad y asociada también al ejercicio del periodismo y otras actividades de impulso creativo. Recordó, por momentos, al carácter de José Ángel Nuñez, el jefe de la Aemet. El testigo ha decidido aportar la libreta a la causa. Es ahí donde consta por escrito el primer mensaje de las 17.45 horas, finalmente descartado. Lo redactó el propio Suárez.

Suárez hizo una enigmática confesión. Recordó el momento en el que llegó al Cecopi, el entonces presidente Carlos Mazón. «Nos conocíamos de una emergencia en la Vega Baja y del incendio del edificio de Campanar». Pero aquel día «no tuvimos interacción», respondió a las preguntas de la jueza sobre el expresidente y aún diputado. Tampoco tuvo conocimiento de una interacción mayor. «Yo estaba trabajando con mis compañeros».

Al cabo de unos minutos le indican que debe comparecer escoltando al presidente en aquella comparecencia que forma parte de la historia más triste de la Comunitat. Aparece a la derecha de Mazón, según las imágenes. «Me sentí solo», manifestó. Pero no supo aclarar o precisar a qué se debía esa sensación en ese momento.

La jueza le había preguntado previamente acerca de un informe que se encargó por parte de Presidencia sobre la llegada de altos cargos al complejo. Este dosier, sin embargo, no fue aportado al juzgado. Las conclusiones le sorprendieron. «Vi que Mazón había llegado a las 20.28 me quedé sorprendido por lo que había visto en prensa». Se refería a las declaraciones previas en las que Mazón apuntaba que llegó al complejo a a partir de las 19 horas. Pero aclaró que no tiene recuerdos de haber visto antes al jefe del Consell. Ese informe se le pidió por parte de su secretaria autonómica. «No borro absolutamente nada».