Una granizada en la Comunitat, imagen de archivo. EFE

Las tormentas con granizo ya descargan en la Comunitat

Algunos municipios de la comarca de Los Serranos registran granizadas y temperaturas de 9 grados

A. Pedroche

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:05

Lluvia con granizo en la Comunitat Valenciana este viernes. La Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) ha informado a través de su cuenta de X que se están produciendo granizadas en la comarca de Los Serranos. Han compartido imágenes de localidades como Aras de los Olmos o Chelva cuyas carreteras aparecen totalmente blancas. Las temperaturas han descendido hasta los 9 grados.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado un doble aviso amarillo para la tarde de este viernes en las provincias de Valencia y Castellón por tormentas que podían venir acompañadas de granizo. Por otro lado, se han registrado tormentas en el interior norte de la provincia de Valencia. Están siendo localmente fuerte en algunos municipios como Chiva o Turís. En Cofrentes, según datos de Avamet, están cayendo 55 ml/h.

Sin embargo, la previsión es que las lluvias nos abandonen a partir de mañana. De hecho, la semana que viene viviremos en la Comunitat lo que comunmente se conoce como veranillo o veroño. Habrá un aumento considerable de las temperaturas. De hecho, las máximas podrán alcanzar los 30 grados.

