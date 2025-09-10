Los municipios donde más ha llovido hoy miércoles en Valencia: hasta 40 l/m2 en dos horas
Emergencias de la Generalitat Valenciana ha decretado el fin de la alerta amarilla por lluvias y tormentas
Valencia
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:25
El último coletazo del temporal de lluvias que ha recorrido la Comunitat Valenciana esta segunda semana de septiembre ha dejado casi 40 l/m2 en apenas dos horas en la comarca de La Ribera, al sur de Valencia. Según la previsión de Aemet, las tormentas que dejaron hasta 75 l/m2 en apenas unas horas en alguna localidad alicantina el martes se desplazan hacia las Islas Baleares y la Agencia Estatal de Meteorología pronosticó precipitaciones en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia.
De hecho, El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha decretado el fin de la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Castellón, el litoral sur de Valencia y en toda la provincia de Albacete.
Así, según los datos de la red de medidores de Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología) en Sueca se han registrado este miércoles 10 de septiembre 39'4 l/m2 hasta las 10 de la mañana, de los cuales más de 39 fueron entre la medianoche y las 2 de la mañana.
Estos son los municipios donde más ha llovido este miércoles, según Avamet:
Sueca les Palmeres 39,4
Sueca Mareny Blau 30,2
Cullera San Antonio 28,0
Alzira la Casella 17,2
Alzira la Murta 16,2
Benicull de Xúquer 14,0
Carlet Caseta del Banc 13,6
Alzira nord / Polígon 12,6
Alzira est / l'Alquenència 12,4
Alzira Ajuntament 11,4
Massalavés 11,2
Llaurí Nova estació 10,4
Sollana El Romaní 10,4
Alzira Mulata (Alzicoop) 9,6
Cullera Faro 9,4
Cullera el Marenyet 9,0
la Barraca d′Aigües Vives 8,2
Sueca centre 7,8
la Pobla Llarga IES Pere d′Esplugues 7,6
Favara 6,8
la Pobla Llarga Ajuntament Nova estació 6,6
Albalat de la Ribera 6,2
Alzira IES La Murta 6,2
Sueca Muntanyeta dels Sants 5,4
el Ràfol d′Almúnia 5,2
Tavernes de la Valldigna Sequers 5,0
Corbera 4,8
Sueca l'Albufera/Tancat de l'Estell 4,6
Carcaixent Quatre Camins 4,6
Chiva 4,4
Carcaixent Ajuntament 3,8
Alginet Urb. Los Lagos 3,6
Tavernes de la Valldigna Ull del Bou/Cambro 3,6
Pego la Plana 3,3
Alginet 2,4
Carlet Ajuntament 1,8
Carcaixent Hort de Soriano 1,8
l′Alcúdia Ajuntament 1,6
Carlet GPSuministros 1,6
Benifairó de la Valldigna Cambro/Pator 1,5
Millares 1,4
Guadassuar IES Didín Puig 1,4
Penàguila Safari Aitana 1,0
Pedreguer 1,0
Chiva Los Felipes 1,0
Guadassuar Complex de Valorització de Residus 0,8
Pedreguer Patronat 0,8
el Verger 0,8
Montserrat Casadalt 0,8
Benifairó de la Valldigna 0,6
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.