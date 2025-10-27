El municipio de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este lunes: hasta -3,4ºC Según los datos de Avamet, casi una decena de localidades de la Comunitat han registrado este lunes temperaturas negativas

Ha cambiado la hora, y también el tiempo. El paso de un frente frío ha provocado el desplome térmico de las temperaturas en toda la Comunitat Valenciana. De hecho, durante la madrugada de este lunes, algunos municipios ya han presentado registros negativos, como los -3,4 grados del municipio castellonense de El Toro, según los datos recogidos por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Pero este no ha sido el único lugar en el que han tenido que sacar la manta. Según los datos de Avamet, casi una decena de localidades de la Comunitat han registrado este lunes temperaturas bajo cero, más propias del mes de octubre.

Estos han sido: Vilafranca (Pla de Mossorro) con -3,3 ºC; Vilafranca (la Pobla del Bellestar) con -2,9 ºC; Calles (Alcotas) con -2,6 ºC; Xodos (la Vega) con -1,6 ºC; Castielfabib (Arroyo Cerezo) con -1,1 ºC; Bocairent (Rambla de Mariola) con -1,1 ºC; La Yesa (Albergue el Valle) con -0,8 ºC y Bocairent (Càmping Mariola) con -0,2 ºC.

Hasta este sábado, los valores estaban siendo inusualmente altos para esta época del año. De hecho, el sábado en Carcaixent se llegaron a superar los 30,8 grados, según informan desde Avamet, pero parece que el frío ya ha llegado para quedarse.

Previsión del tiempo

- El martes 28 de octubre, el cielo estará poco nuboso o despejado con tendencia a intervalos de nubes altas al final del día. Las temperaturas mínimas bajarán en el interior de Alicante, y no tendrán cambios en el resto; máximas con cambios ligeros.

- Las lluvias volverán el miércoles 29 de octubre, día en el que se cumple un año de la tragedia de la dana. En esta jornada, el cielo estará nuboso tendiendo a muy nuboso, y no se descartan precipitaciones débiles, sobre todo en el interior de Valencia norte y Castellón. Las temperaturas mínimas irán en ascenso; y las máximas en ligero ascenso o sin cambios.

- Durante el jueves 30 de octubre habrá intervalos nubosos tendiendo a nuboso a lo largo del día, no descartándose alguna precipitación débil en el interior. Las temperaturas mínimas irán en ascenso ligero, y las máximas en ascenso en el litoral y con cambios ligeros en el resto.