Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán Las temperaturas se irán normalizando tras el paso de este pequeño frente

María Gardó Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 16:04

El paso de un frente frío se ha notado este domingo en la mitad norte de la Comunitat Valenciana, con lluvias débiles y una bajada importante de los termómetros, donde hay puntos que han estado a 4 grados, según AVAMET. En la mitad sur se ha vivido en un ambiente todavía suave o cálido (hasta 23 °C en Elche). Las temperaturas se irán normalizando tras el paso de este pequeño frente.

Tras un domingo lluvioso y más frío, Aemet ha lanzado su previsión del tiempo para los próximos días.

Para este lunes 27 de octubre, se esperan intervalos nubosos en el tercio sur, tendiendo a poco nuboso al final del día, y poco nuboso o despejado en el resto. Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas subirán. El Castellón se espera alguna racha muy fuerte de viento, con tendencia a disminuir al final de la jornada.

El martes 28, el cielo estará poco nuboso o despejado con tendencia a intervalos de nubes altas al final del día. Las temperaturas mínimas bajarán en el interior de Alicante, y no tendrán cambios en el resto; máximas con cambios ligeros.

Las lluvias volverán el miércoles 29 de octubre, día en el que se cumple un año de la tragedia de la dana. En esta jornada, el cielo estará nuboso tendiendo a muy nuboso, y no se descartan precipitaciones débiles, sobre todo en el interior de Valencia norte y Castellón. Las temperaturas mínimas irán en ascenso; y las máximas en ligero ascenso o sin cambios.

Ya para el jueves 30 de octubre habrá intervalos nubosos tendiendo a nuboso a lo largo del día, no descartándose alguna precipitación débil en el interior. Las temperaturas mínimas irán en ascenso ligero, y las máximas en ascenso en el litoral y con cambios ligeros en el resto.