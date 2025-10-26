Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
Un hombre pasea bajo la lluvia en Valencia. I. Arlandis

Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Las temperaturas se irán normalizando tras el paso de este pequeño frente

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 16:04

Comenta

El paso de un frente frío se ha notado este domingo en la mitad norte de la Comunitat Valenciana, con lluvias débiles y una bajada importante de los termómetros, donde hay puntos que han estado a 4 grados, según AVAMET. En la mitad sur se ha vivido en un ambiente todavía suave o cálido (hasta 23 °C en Elche). Las temperaturas se irán normalizando tras el paso de este pequeño frente.

Tras un domingo lluvioso y más frío, Aemet ha lanzado su previsión del tiempo para los próximos días.

Para este lunes 27 de octubre, se esperan intervalos nubosos en el tercio sur, tendiendo a poco nuboso al final del día, y poco nuboso o despejado en el resto. Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas subirán. El Castellón se espera alguna racha muy fuerte de viento, con tendencia a disminuir al final de la jornada.

El martes 28, el cielo estará poco nuboso o despejado con tendencia a intervalos de nubes altas al final del día. Las temperaturas mínimas bajarán en el interior de Alicante, y no tendrán cambios en el resto; máximas con cambios ligeros.

Las lluvias volverán el miércoles 29 de octubre, día en el que se cumple un año de la tragedia de la dana. En esta jornada, el cielo estará nuboso tendiendo a muy nuboso, y no se descartan precipitaciones débiles, sobre todo en el interior de Valencia norte y Castellón. Las temperaturas mínimas irán en ascenso; y las máximas en ligero ascenso o sin cambios.

Ya para el jueves 30 de octubre habrá intervalos nubosos tendiendo a nuboso a lo largo del día, no descartándose alguna precipitación débil en el interior. Las temperaturas mínimas irán en ascenso ligero, y las máximas en ascenso en el litoral y con cambios ligeros en el resto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  2. 2 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  3. 3 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  4. 4 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  5. 5 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  6. 6 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  7. 7

    El Valencia empieza a dar pena
  8. 8

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  9. 9

    El futuro que le espera a Mestalla
  10. 10 Un clamor contra el olvido y por la justicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán