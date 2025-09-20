Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón Las lluvias pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido para este domingo 21 de septiembre un aviso naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Castellón. Además, ha activado un aviso amarillo en el interior sur y todo el litoral de la provincia de Valencia y en el litoral sur y todo el interior de Castellón. Las tormentas irán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Emergencias recomienda a la población que se manténga informada de las posibles alertas mediante los canales oficiales.

La previsión de Aemet para este domingo en la Comunitat es de cielo muy nuboso con chubascos y tormentas, que probablemente serán localmente fuertes y con posible granizo y rachas muy fuertes de viento en la mitad norte, especialmente en el norte de Castellón la segunda mitad del día, donde podrán ser muy fuertes; en la mitad sur serán menos intensos y se darán de forma más dispersa.

Las temperaturas bajarán en la mitad norte de Castellón. En el resto, se registrarán pocas variaciones, salvo ascenso de las máximas en el litoral y el prelitoral de Valencia y sur de Alicante. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de oeste y suroeste moderado en Valencia y Alicante en las horas centrales y tendiendo a últimas horas a nordeste moderado en el litoral de la mitad norte y a noroeste moderado ocasionalmente fuerte en el norte de Castellón.

Aemet ha activado, entre las 08.00 de este domingo y la medianoche, aviso naranja en Castellón y amarillo en Valencia ante la amenaza de fuertes precipitaciones.

