Aemet anuncia lluvias fuertes acompañadas de tormentas este domingo en la Comunitat y activa los avisos naranja y amarillo El organismo pronostica lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en algunas zonas

Sara Bonillo Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:37

La llegada del otoño trae consigo el regreso de las precipitaciones y un descenso de las temperaturas en la Comunitat. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en Castellón y amarillo en Valencia por lluvias que podrían ser «localmente fuertes y acompañadas de tormentas».

La alerta amarilla se mantendrá activa desde las 8:00 horas del domingo en ambas provincias, aunque a partir de las 12:00 se elevará a naranja en Castellón, hasta las 00:00 horas del día siguiente. Durante este intervalo de tiempo, se pronostican lluvias de 20 litros por metro cuadrado (l/m²) por hora, con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %.

Concretamente, el aviso por lluvias afecta a las zonas del interior norte de Castellón, litoral norte de Castellón, interior sur de Castellón, litoral sur de Castellón y litoral norte de Valencia. Mientras que el aviso por tormentas afecta a las zonas del litoral norte de Castellón, interior sur de Castellón, litoral sur de Castellón y litoral norte de Valencia. Según indica la Aemet, podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El lunes 22 de septiembre el tiempo volverá a estabilizarse, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles en las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas, estas irán en descenso y oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 29 de máxima. En el norte de Castellón, viento del noroeste moderado; en el resto, viento de componente oeste flojo, girando en el litoral por la tarde a este y nordeste moderado.

La previsión para el martes 23 de septiembre indica, en la mitad sur, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles; en el resto, predominará el cielo poco nuboso. Las temperaturas estarán en descenso, más acusado en las máximas de la mitad sur. En el norte de Castellón, viento del noroeste moderado; en el resto del litoral, viento del nordeste flojo a moderado; y en el interior, viento flojo variable, predominando por la tarde la componente este.